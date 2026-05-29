Pohvalili so jih tudi originalni Queeni

Slovenijo bo prihodnji mesec spet obiskala tribute skupina legendarne skupine Queen. Queen Symphony Sensation so pri nas že nastopali, tokrat pa bo v Križankah 7. junija posebna predstava. Poleg omenjene tribute skupine, ki jo štejejo med najboljše Queen tribute na svetu, bo kot gost nastopil Mickey Callisto. Pevec, ki je trenutno svetovna spletna senzacija in ki glasovno zelo spominja na pokojnega Freddieja Mercuryja, v Slovenijo prihaja prvič. Skupina ima za seboj pestro odrsko pot. Pevec Ivan Ristanović nima le podobnega glasu kot Mercury, ampak tudi postavo in kostume. Glede tega je zanimiva zgodba. Ko so naključno začeli igrati skladbe Queenov na ta način, so skupino vprašali za dovoljenje. Odgovor zvezdnikov je bil, naj se sprostijo in uživajo. Originalna skupina je nekajkrat tudi pohvalno komentirala njihove nastope.

Kot pravi bas kitarist in ustanovitelj Ivan Đerfi, njihovo delovanje zanje ni bil nikoli projekt. »Nismo si predstavljali, v kaj se bo razvilo. Vsi v bendu smo oboževalci Queenov in smo želeli narediti le kakšen koncert za dušo. Ljudje so se odzvali navdušeno, pa smo naredili še enega in nato še enega, potem je kar steklo. V letih, ki so sledila, se je vse nadgrajevalo in ni bilo lahko. Od prepotrebnih finančnih sredstev do začetnega omalovaževanja vsega, kar je iz dežele, kot je bila Srbija, in podobno,« je za Novice opisal njihove začetke.

Trud in vztrajnost sta se izplačala, saj so postali ena najuspešnejših tovrstnih glasbenih skupin na svetu. Na odru Križank bo posebno dogajanje. Program bo namreč nadgradnja tistega, ki so ga imeli v celjskem Golovcu. K sodelovanju so pritegnili simfonični orkester Muzikon, s katerim so sodelovali številnimi svetovno znani glasbeniki, kot so Jörg Winkler, Abraham Kräftmeier, Kordelija Hofer - Tojč, Boris Berezovsky, duo Bizjak, Stefan Milenković ter člani znamenitega Bamberskega simfoničnega orkestra in Amsterdamskega Kraljevega Concertgebouw orkestra. Omenjeni Callisto je sodeloval tudi v britanskih Talentih, na oder Križank pa bo stopil s svojo skupino Cosmic in zapel tudi priljubljeno spletno izvedbo uspešnice, katere video je že presegel 500 milijonov ogledov na YouTubu.

V Križankah bo zaigral tudi simfonični orkester. FOTO: Dunja Dopsaj