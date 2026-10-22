Pokazal tršo plat (VIDEO)

Jure Lesar je s spremljevalno skupino Krila ptice predstavil novo skladbo Škoda časa, s katero se podaja v nekoliko drugačne glasbene vode. Tokrat je namreč posegel po tršem, surovejšem in izrazito rockovskem zvoku, ob katerem razmišlja o ljubezni, minevanju časa in spremembah, ki jih prinašajo odnosi. V ospredju skladbe je zgodba dveh ljudi, ki sta se skozi leta spremenila, a ju kljub temu še vedno povezujejo spomini, bližina in privlačnost.

»Gre za preizpraševanje o odnosu, ki se spreminja, medtem ko spomini na tisto, kar je bilo, ostajajo. V ospredju je občutek, da dva človeka nista več to, kar sta bila nekoč, kljub temu pa med njima še vedno obstajajo privlačnost, bližina in skupna preteklost,« pojasnjuje glasbenik, ki je tudi avtor glasbe in besedila. Pri nastajanju skladbe je sodeloval z Denisom Horvatom, s katerim sta poskrbela za produkcijo in aranžma, sam pa je odigral še kitaro in bas kitaro. Z novo skladbo Lesar tako predstavlja svojo nekoliko drznejšo glasbeno plat in dokazuje, da se ne boji raziskovati drugačnih zvočnih izrazov. Čeprav je tokrat nekoliko spremenil glasbeni slog, pa ostaja zvest vsaj eni svoji prepoznavni značilnosti – pričeski.