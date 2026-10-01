Poklon dolenjskim legendam: Spomin na zlate čase domače glasbe

S tem koncertom narodnozabavne glasbe, ki nosi naslov Spomin na zlate čase domače glasbe, se bomo poklonili številnim dolenjskim in slovenskim glasbenikom, ki so pustili neizbrisen pečat na slovenski glasbeni sceni in se za vedno vpisali v srca ljudi,« pravi Franci Smrekar iz Kapel, pobudnik več koncertov in tekstopisec besedil slovenske glasbe ter pred tremi desetletji tudi pobudnik ustanovitve Društva pesnikov slovenske glasbe. S tokratnim koncertom, ki bo drugo oktobrsko soboto zvečer v dvorani Marof v Novem mestu, bo povezal več glasbenih mejnikov, številni ansambli, ki bodo nastopili, se bodo tako ali drugače dotaknili skladb legend.

Poklonili se bodo številnim preminulim glasbenikom. FOTO: ARHIV

Ves izkupiček Rdečemu križu Brežice

»Ta torek mineva 15 let od slovesa. V maju istega leta se je poslovil legendarni, le tri tedne za Lojzetom Slakom pa Slakov veliki prijatelj. Tri legende, torej, ki ne bodo nikoli pozabljene,« pravi Smrekar in niza še druge okrogle obletnice. V septembru pred enim desetletjem se je poslovil, ki je v Ansamblu Lojzeta Slaka odlično nadomestil mnogo prezgodaj preminulega zlatega slavčka. »Letos mineva tudi pet let od slovesa Slakove desne roke, ki je bil klarinetist, kitarist, aranžer in glasbeni vodja Ansambla Lojzeta Slaka. Pet let je od smrti, ki je prav tako pustil velik pečat pri Slakih, tudi kot avtor glasbe in besedil. »Te dni mineva pet let od smrti odličnega prleškega godca. Tako kot Lojzeta je tudi njega navdušila ljudska pesem in oba ansambla sta črpala navdih v ljudski glasbi, na vsako ploščo sta poleg avtorskih uvrstila tudi kakšno ljudsko,« je poudaril organizator prihajajočega koncerta.

Henrik Burkat - Henček. Letos mineva 15 let od njegovega slovesa. FOTO: ARHIV

A spomin na pokojne glasbenike s tem še ni končan. Pred dvema desetletjema se je poslovil, ki je pri Slaku igral dobrih deset let, bil je tudi avtor priredb. Na koncertu se bodo spomnili legendarnega, humorista in trobentača pri Avsenikih, 35 let mineva od njegove smrti. Pet let je minilo od slovesa belokranjske legende, 120 let pa je že, odkar je ta svet zapustil. »Mnogo njegovih pesmi je ponarodelih, nekatere so z velikim zanosom peli tudi Fantje s Praprotna, ki so začeli svojo pevsko pot pred sedmimi desetletji,« je dejal sogovornik. V soboto se bo predstavilo ducat glasbenih skupin, peli pa bodo tudi solisti:, edini še živeči član legendarnih Fantov s Praprotna, ki so leta 1964 skupaj s Triom Lojzeta Slaka ustvarili sloviti Ansambel Lojzeta Slaka, pain. Večer bo povezovala voditeljica, vezni tekst pa pripravlja, avtor besedila največje Slakove uspešnice Čebelar.

Tudi letošnji koncert bo dobrodelen, saj so se vsi nastopajoči odpovedali honorarju in potnim stroškom, ves izkupiček bo namenjen Rdečemu križu Brežice. »To je moj peti, a zadnji, poslovilni koncert, saj je organizacija takšnega dogodka res zahtevna. Se pa želim na tak način pokloniti vsem legendam, ki so se zapisale v srca številnih poslušalcev tako doma kot v tujini,« je dejal Franci Smrekar, ki bo drugo leto praznoval 50 let delovanja na področju glasbe.