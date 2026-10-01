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DOBRODELNOST

Poklon dolenjskim legendam: Spomin na zlate čase domače glasbe

Drugo soboto v oktobru se obeta veliki dobrodelni koncert.
Lojze Slak ostaja ena največjih legend slovenske domače glasbe. FOTO: ARHIV

Lojze Slak ostaja ena največjih legend slovenske domače glasbe. FOTO: ARHIV

Znani tekstopisec Franci Smrekar pripravlja že svoj peti koncert, a pravi, da je ta njegov zadnji. FOTO: TANJA JAKŠE GAZVODA

Znani tekstopisec Franci Smrekar pripravlja že svoj peti koncert, a pravi, da je ta njegov zadnji. FOTO: TANJA JAKŠE GAZVODA

Henrik Burkat - Henček. Letos mineva 15 let od njegovega slovesa. FOTO: ARHIV

Henrik Burkat - Henček. Letos mineva 15 let od njegovega slovesa. FOTO: ARHIV

Poklonili se bodo številnim preminulim glasbenikom. FOTO: ARHIV

Poklonili se bodo številnim preminulim glasbenikom. FOTO: ARHIV

Lojze Slak ostaja ena največjih legend slovenske domače glasbe. FOTO: ARHIV
Znani tekstopisec Franci Smrekar pripravlja že svoj peti koncert, a pravi, da je ta njegov zadnji. FOTO: TANJA JAKŠE GAZVODA
Henrik Burkat - Henček. Letos mineva 15 let od njegovega slovesa. FOTO: ARHIV
Poklonili se bodo številnim preminulim glasbenikom. FOTO: ARHIV
Tanja Jakše Gazvoda
 1. 10. 2026 | 10:43
3:37
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S tem koncertom narodnozabavne glasbe, ki nosi naslov Spomin na zlate čase domače glasbe, se bomo poklonili številnim dolenjskim in slovenskim glasbenikom, ki so pustili neizbrisen pečat na slovenski glasbeni sceni in se za vedno vpisali v srca ljudi,« pravi Franci Smrekar iz Kapel, pobudnik več koncertov in tekstopisec besedil slovenske glasbe ter pred tremi desetletji tudi pobudnik ustanovitve Društva pesnikov slovenske glasbe. S tokratnim koncertom, ki bo drugo oktobrsko soboto zvečer v dvorani Marof v Novem mestu, bo povezal več glasbenih mejnikov, številni ansambli, ki bodo nastopili, se bodo tako ali drugače dotaknili skladb legend.

Poklonili se bodo številnim preminulim glasbenikom. FOTO: ARHIV
Poklonili se bodo številnim preminulim glasbenikom. FOTO: ARHIV
»Ta torek mineva 15 let od slovesa Lojzeta Slaka. V maju istega leta se je poslovil legendarni Henček Burkat, le tri tedne za Lojzetom Slakom pa Slakov veliki prijatelj Tone Pavček. Tri legende, torej, ki ne bodo nikoli pozabljene,« pravi Smrekar in niza še druge okrogle obletnice. V septembru pred enim desetletjem se je poslovil Franci Rebernik, ki je v Ansamblu Lojzeta Slaka odlično nadomestil mnogo prezgodaj preminulega zlatega slavčka Jožeta Šifrarja. »Letos mineva tudi pet let od slovesa Slakove desne roke Nika Zlobka, ki je bil klarinetist, kitarist, aranžer in glasbeni vodja Ansambla Lojzeta Slaka. Pet let je od smrti Janeza Hvaleta, ki je prav tako pustil velik pečat pri Slakih, tudi kot avtor glasbe in besedil. »Te dni mineva pet let od smrti odličnega prleškega godca Toneta Kmetca. Tako kot Lojzeta je tudi njega navdušila ljudska pesem in oba ansambla sta črpala navdih v ljudski glasbi, na vsako ploščo sta poleg avtorskih uvrstila tudi kakšno ljudsko,« je poudaril organizator prihajajočega koncerta.

Ves izkupiček Rdečemu križu Brežice

Henrik Burkat - Henček. Letos mineva 15 let od njegovega slovesa. FOTO: ARHIV
Henrik Burkat - Henček. Letos mineva 15 let od njegovega slovesa. FOTO: ARHIV
A spomin na pokojne glasbenike s tem še ni končan. Pred dvema desetletjema se je poslovil Milan Ferlež, ki je pri Slaku igral dobrih deset let, bil je tudi avtor priredb. Na koncertu se bodo spomnili legendarnega Franca Koširja, humorista in trobentača pri Avsenikih, 35 let mineva od njegove smrti. Pet let je minilo od slovesa belokranjske legende Tonija Gašperiča, 120 let pa je že, odkar je ta svet zapustil Simon Gregorčič. »Mnogo njegovih pesmi je ponarodelih, nekatere so z velikim zanosom peli tudi Fantje s Praprotna, ki so začeli svojo pevsko pot pred sedmimi desetletji,« je dejal sogovornik. V soboto se bo predstavilo ducat glasbenih skupin, peli pa bodo tudi solisti: Andrej Bergant, edini še živeči član legendarnih Fantov s Praprotna, ki so leta 1964 skupaj s Triom Lojzeta Slaka ustvarili sloviti Ansambel Lojzeta Slaka, pa Miha Rebernik, Rudi Šantl, Tomaž Zlobko, Robert Malovrh, Urška Pevec in Jakob Tojnko. Večer bo povezovala voditeljica Barbara Polutnik Brusnik, vezni tekst pa pripravlja Slavko Podboj, avtor besedila največje Slakove uspešnice Čebelar.

Tudi letošnji koncert bo dobrodelen, saj so se vsi nastopajoči odpovedali honorarju in potnim stroškom, ves izkupiček bo namenjen Rdečemu križu Brežice. »To je moj peti, a zadnji, poslovilni koncert, saj je organizacija takšnega dogodka res zahtevna. Se pa želim na tak način pokloniti vsem legendam, ki so se zapisale v srca številnih poslušalcev tako doma kot v tujini,« je dejal Franci Smrekar, ki bo drugo leto praznoval 50 let delovanja na področju glasbe.

Znani tekstopisec Franci Smrekar pripravlja že svoj peti koncert, a pravi, da je ta njegov zadnji. FOTO: TANJA JAKŠE GAZVODA
Znani tekstopisec Franci Smrekar pripravlja že svoj peti koncert, a pravi, da je ta njegov zadnji. FOTO: TANJA JAKŠE GAZVODA

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