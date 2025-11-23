Poklon glasbeni ikoni, ki je znala začarati množice, kraljeva kovnica ovekovečila Freddieja

Za mnoge največji frontmen vseh časov Freddie Mercury je pred 40 leti popolnoma osvojil večtisočglavo množico na legendarnem koncertu Live Aid. Mnogi dobrodelni spektakel označujejo za največji glasbeni dogodek vseh časov, in to predvsem po zaslugi ikonične skupine Queen, ki je v nasprotju s pričakovanji požela največ pohval in se z nepozabnim nastopom zapisala v zgodovino.

Skrajni čas je torej bil, da se britanska kovnica pokloni nepozabnemu Freddieju, ki se je rodil kot Farrokh Bulsara na Zanzibarju. Odločitev so z velikim veseljem sprejeli številni oboževalci in glasbeni svet ter sestra zvezdnika, ki je umrl mnogo prekmalu, spomnimo, 24. novembra 1991, zaradi zapletov z aidsom. Izdelali so posebni spominski kovanec s podobo slovitega pevca. Freddijevo podobo s kultno držo dopolnjujeta pevčev podpis in notno črtovje, ki ponazarja njegov izjemni štirioktavni vokalni razpon. Na nekaterih različicah nosi rumeno jakno, prav tako ikonični del njegove podobe.

Freddiejeva sestra Kashmira je ponosno skovala prvi primerek. FOTO: Getty Images

Nad odločitvijo kovnice je navdušena tudi Freddijeva sestra, Kashmira Bulsara, ki je skovala prvi primerek novega kovanca v kraljevi kovnici v Walesu. »Freddie je umrl mlad, zato ni imel možnosti, da bi dočakal kraljevo medaljo ali drugo priznanje za neverjeten prispevek glasbenemu svetu in strast do glasbe, ki jo je prenesel na milijone oboževalcev. Kraljevi kovanec je čudoviti poklon, Freddie bi bil navdušen,« je povedala.

Za kovanec so dolgo navijali prav oboževalci skupine Queen, 40. obletnica nastopa Live Aida se je izkazala za odlično priložnost za takšen poklon. Kovanci bodo na prodaj na spletni strani Kraljeve kovnice, ki bo sicer posebno zlato izdajo kovanca podarila dobrodelni organizaciji Mercury Phoenix Trust, ki je bila ustanovljena v pevčev spomin in podpira tiste, ki živijo z aidsom in virusom HIV.

Spominske kovance so sicer že izdelali za številne druge glasbene ikone, kot so David Bowie, George Michael, Shirley Bassey in Paul McCartney.