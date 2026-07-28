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PRIMORSKI VEČER NAJLEPŠIH VIŽ

Poklon legendi, ki je zaznamovala primorsko glasbo: Ivica Vergan v Izoli doživela čustven večer (FOTO)

Pevka Ivica Vergan 75 let proslavila na odru s Primorskimi fanti. Vse skladbe, ki so jih izvedli, je skomponirala Primorka.
Na koncu je bil čas za torto. FOTO: Mojca Marot

Na koncu je bil čas za torto. FOTO: Mojca Marot

Primorski fantje z Ivico Vergan FOTO: Osebni arhiv

Primorski fantje z Ivico Vergan FOTO: Osebni arhiv

Vsi nastopajoči so skupaj zapeli. FOTO: Mojca Marot

Vsi nastopajoči so skupaj zapeli. FOTO: Mojca Marot

Članice Društva dobra volja Škofije so zaplesale na odru, pripravile pa tudi veliko dobrot. FOTO: Osebni arhiv

Članice Društva dobra volja Škofije so zaplesale na odru, pripravile pa tudi veliko dobrot. FOTO: Osebni arhiv

Na koncu je bil čas za torto. FOTO: Mojca Marot
Primorski fantje z Ivico Vergan FOTO: Osebni arhiv
Vsi nastopajoči so skupaj zapeli. FOTO: Mojca Marot
Članice Društva dobra volja Škofije so zaplesale na odru, pripravile pa tudi veliko dobrot. FOTO: Osebni arhiv
Mojca Marot
 28. 7. 2026 | 11:12
3:28
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V letnem kinu Arigoni v Izoli je potekal Primorski večer, ki je bil zelo poseben, saj je bil posvečen ustvarjalnemu opusu energične Primorke, pevke Primorskih fantov Ivice Vergan (rodila se je kot Marija Spagnolo), ki je praznovala 75. rojstni dan. Hkrati je zaznamovala 70 let, odkar je prvič zapela pred občinstvom in prejela gromek aplavz, ki jo je tako očaral, da je ostala odrom zvesta vse do danes.

Na prvem nastopu je imela komaj pet let, pozneje je postala njena spremljevalka klavirska harmonika, s katero je leta 1966 nastopila tudi na prireditvi Pokaži, kaj znaš. S 14 leti je Ivica že samostojno nastopala po obalnih hotelih. Pred 40 leti so na Radiu Koper zavrteli prvi avdioposnetek njene lastne pesmi, ki jo je zapela na prireditvi Pokaži, kaj znaš v Hrvatinih, kjer si je oder delila s priznanim harmonikarjem Ottaviom Brajkom, pred 30 leti pa je napisala enega najbolj znanih valčkov Decembrski dan, ki ga v originalu izvajajo Primorski fantje, ansambel, ki se mu je pridružila leta 1992 in mu ostala zvesta vse do danes. Zanje je napisala več deset skladb, tako melodij kot besedil, del bogatega repertoarja pa smo lahko slišali tudi na Primorskem večeru.

Primorski fantje z Ivico Vergan FOTO: Osebni arhiv
Primorski fantje z Ivico Vergan FOTO: Osebni arhiv

1992. se je Ivica Vergan pridružila ansamblu Primorski fantje.

Članice Društva dobra volja Škofije so zaplesale na odru, pripravile pa tudi veliko dobrot. FOTO: Osebni arhiv
Članice Društva dobra volja Škofije so zaplesale na odru, pripravile pa tudi veliko dobrot. FOTO: Osebni arhiv

Pela in plesala

Prelomni trenutek v zgodovini ansambla Primorski fantje se je zgodil pred tremi leti, ko se je poslovil eden največjih maskot ansambla, pevec, vodja in prav tako avtor številnih skladb Bogdan Gerk. To je bil za Ivico, ki je bila njegova življenjska sopotnica, pa tudi preostale člane ansambla, Ivičinega sina, kitarista Maksima Vergana, harmonikarja Nika Polesa in basista Jana Čekada, hud udarec. A pomlajena zasedba se je na Bogdanovo željo in v njegovo čast odločila, da bodo še peli in nastopali. Bogdan jih še naprej spremlja na nastopih, čeprav zgolj kot maskota, na mikrofonu, ki bi ga uporabljal on, sta njegovi kapa in brisača, ki sta bili njegov zaščitni znak.

Primorski fantje na odru letnega kina v Izoli niso bili sami, pridružili so se jim gostje, ki so prav tako prepevali le skladbe Primorskih fantov, ki jih je ustvarila Ivica. Z njimi so bili Istrski fantje, Vokalna skupina Karina, Bačin bend, Špadni fantje ter Otroški pevski zbor Osnovne šole Dante Alighieri Izola.

Vsi nastopajoči so skupaj zapeli. FOTO: Mojca Marot
Vsi nastopajoči so skupaj zapeli. FOTO: Mojca Marot

Z vsemi je zapela tudi Ivica. Legendarni valček Decembrski dan je zapela tako s Primorskimi kot tudi Špadnimi fanti, a ni le pela, temveč tudi plesala in nasploh razdajala svojo energijo med vse prisotne, kot zna le ona. Tudi s članicami Društva Dobra volja Škofije je zaplesala. Glede na to, da so Primorski fantje Ivici podarili nov mikrofon, sklepamo, da njihove ere še zdaleč ni konec in se bo še nadaljevala. Tega so gotovo veseli tudi številni oboževalci. Na koncu so se na odru zbrali vsi nastopajoči, zapeli skupaj s slavljenko, zatem pa je napočil čas za torto, ki je je bilo dovolj za vse prisotne. 

Glasbeni gostje so prepevali le skladbe Primorskih fantov, ki jih je ustvarila Ivica.

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