Poklon pokojni Bonnie Tayler: za vedno bo v Skewenu

V valižanskem kraju Skewen, domu nepozabne Bonnie Tyler, so pokojni pevki izkazali posebno čast – kot dragoceni poklon so izdelali velikansko stensko poslikavo, ki krasi tamkajšnji spominski park. Domačini se bodo vsak dan lahko sprehodili mimo njega in se spominjali zvezdnice, ki kljub svetovni slavi nikoli ni pozabila svojih korenin.

Pri tem jim je nedvomno srce pogrela misel na uspešnico Total Eclipse of the Heart, ki jo je avtor mojstrovine, umetnik in domačin Steve Jenkins, spretno zajel v upodobitev. Priznal je, da je med ustvarjanjem čutil veliko odgovornost, saj se je dobro zavedal, kako dragocena pripadnica tesno povezane skupnosti v Skewenu je bila pevka. »Vedel sem, da mora biti podoba zelo natančna, saj so z Bonnie tukaj povezana močna čustva,« je povedal za BBC. Zasnovo je večkrat spremenil, dokler ni našel prave: na poslikavi je tako velik portret pevke, ob njem pa tudi srce, ki namiguje na njeno slovito pesem, grb lokalnega ragbijskega kluba, kjer se je Bonnie udeležila prve pevske avdicije, ki je bila prelomnica v njeni karieri. Posebno simboliko nosi tudi dvobarvni portret. Barvni del obraza ponazarja glasbo, ki bo živela naprej, črno-bela polovica pa trajen spomin na pokojno pevko.

Zasnovo je večkrat spremenil.

In kar je najpomembnejše, domačini so nad umetnino navdušeni. Ena od prebivalk je povedala, da je bila Bonnie vedno pomemben del kraja in da to ostaja tudi po smrti. »Bila je legenda, prizemljena in nikoli ni pozabila, od kod prihaja,« je povedal domačin, ki jo je poznal že iz šolskih dni.

Spomnimo, Bonnie Tyler, z rojstnim imenom Gaynor Hopkins, je umrla julija v starosti 75 let v bolnišnici na Portugalskem. Ob pogrebu se je v Skewenu zbralo več sto ljudi, ki so se ji želeli pokloniti. Pogrebni voz je zapeljal tudi po ulicah njenega rojstnega kraja, slovesnost v spomin na njeno življenje pa je potekala v bližnjem Swanseaju, sledil je zasebni pogreb v družinskem krogu.