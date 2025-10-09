Pokopali so igralko, ki je uživala v vlogi pošasti

Britanska igralka in pevka Patricia Routledge se je v zgodovino zapisala predvsem po nepozabni vlogi snobovske Hyacinth Bucket v britanski televizijski seriji Fina gospa (Keeping up Appearances), ki je bila na sporedu BBC med letoma 1990 in 1995, predvajali so jo tudi pri nas. Prepričljivo je upodobila lik gospodinje, ki je bila prepričana o svoji večvrednosti in svojega priimka ni dovolila izgovarjati po angleško Bucket, ampak po francosko - Bouquet.

Rodila se je leta 1929 v Birkenheadu na severu Anglije. Po študiju angleške književnosti se je izpopolnjevala na znameniti gledališki šoli Bristol Old Vic. Kariero je začela na odru, nato pa hitro osvojila tudi televizijo in film. Njena vsestranskost jo je pripeljala na West End in Broadway, kjer je leta 1968 prejela prestižno nagrado tony ter kasneje tudi nagrado Laurencea Olivierja. Blestela je tudi v televizijskih monologih Alana Bennetta (Talking Heads) in drugih britanskih produkcijah.

V resničnem življenju je dosegla več naslovov, po kakršnih je televizijska Hyacinth le koprnela: leta 1993 je bila imenovana za častnico reda britanskega imperija, leta 2004 za poveljnico reda britanskega imperija, leta 2017 pa je prejela še naziv dame.

V seriji Fina gospa, ki jo je začela pri svojih 50 letih, je upodobila komični lik angleške gospodinje. »Hyacinth je prava pošast in zelo sem uživala v njeni upodobitvi,« je pred časom dejala za BBC. Routledgeeva je bila za vlogo dvakrat nominirana za bafto.

Umrla je v starosti 96 let. Vse do konca je imela strast do dela, je zapisal njen agent. Nikoli se ni poročila in ni imela otrok, a je živela mirno življenje v Chichesterju, kjer je bila tesno povezana z lokalno skupnostjo.