Pol milijona za poškodovano kitaro Noela Gallagherja iz skupine Oasis

Rdeča kitara znamke Gibson bo glavna atrakcija prihajajoče dražbe pri avkcijski hiši Propstore: brenkalo je bilo nekoč v lasti soustanovitelja angleške rock skupine Oasis Noela Gallagherja in je bila poškodovano v noči, ko je skupina razpadla pred 16 leti.

Zdaj pričakujejo, da bo prodana za pol milijona funtov (573.000 evrov).

Spominki zvezd na dražbi

Skupina, ki je po ponovnem združenju trenutno čez polovico svoje svetovne turneje, se je razšla leta 2009 po pretepu v zaodrju festivala Rock en Seine v Parizu. V tem ravsu je Liam Gallagher poškodoval rdečo kitaro Gibson ES-355 iz 60. let minulega stoletja, ki je pripadala njegovemu bratu Noelu.

Poškodovana kitara Noela Gallagherja je eden od 150 predmetov skupine, ki bodo na dražbi, skupaj z akustično znamke Takamine FP460SC Noela Gallagherja, na katero je slednji igral, ko so Oasis snemali pesem Wonderwall. Njeno vrednost so pred dražbo ocenili na med 200.000 in 400.000 britanskimi funti. Nekdanji bobnar skupine Oasis Zak Starkey je ob tem povedal, da je zelo ponosen na svoje sodelovanje z Oasis in da bo lahko oboževalcem ponudil priložnost, da na dražbi kupijo pristne spominske predmete skupine.

Na prodaj bodo tudi očala Elvisa Presleyja. FOTO: Profimedia

Na oktobrski dražbi pri Propstore bo sicer na voljo več kot 550 predmetov nekaterih najbolj znanih umetnikov na svetu, katerih skupna ocenjena vrednost presega tri milijone britanskih funtov. Med drugim bodo na prodaj sončna očala Johna Lennona, katerih vrednost so ocenili z od 150.000 do 300.000 britanskih funtov, in bel klobuk Michaela Jacksona z ocenjeno vrednostjo med 40.000 in 80.000 britanskimi funti.

Na dražbi bodo med drugim še kimono, ki je bil last pevca skupine Queen Freddieja Mercuryja, sončna očala Elvisa Presleyja (katerih vrednost so ocenili na med 8000 in 16.000 britanskimi funti) ter lastnoročno napisano besedilo uspešnice Straight Ahead Jimija Hendrixa, katerega ocenjena vrednost je med 40.000 in 80.000 funti.