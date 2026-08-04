Pol stoletja od smrti velikega filmskega vizionarja

Pred pol stoletja je umrl avstrijsko-ameriški filmski režiser in scenarist Fritz Lang, veliki filmski vizionar. Med njegove najslavnejše filme spadata futuristični znanstvenofantastični film Metropolis (1927) in M iz leta 1931, njegov prvi zvočni film in predhodnik filma noir. Lani je pri nas sicer izšla biografija v stripu Fritz Lang: Ljutomer-Berlin-Hollywood. Leta 1890 na Dunaju rojeni Lang je nekaj časa študiral na tehniški šoli dunajske akademije za grafično umetnost, a je, ker ni bil zadovoljen s poklicno potjo, ki so mu jo izbrali starši, pobegnil in odšel študirat umetnost v München ter Pariz. Po nekaj letih potovanja po svetu, med drugim po Aziji, se je leta 1913 vrnil v Pariz, da bi se posvetil slikarstvu, mednarodno spletno stran IMdb povzema STA. Ob začetku prve svetovne vojne se je vrnil na Dunaj in se januarja 1915 pridružil vojski. Junija 1916 je bil hudo ranjen, med okrevanjem pa pisal filmske scenarije.

Joseph Goebbels mu je ponudil položaj vodje nemškega filmskega inštituta, a ga je Lang zavrnil.

Po koncu vojne se je poročil in ločil, ustvaril nekaj filmov. Nacistični propagandni minister Joseph Goebbels mu je ponudil položaj vodje nemškega filmskega inštituta, a ga je Lang zavrnil. Po nekaj letih življenja v Parizu se je leta 1934 preselil v ZDA, kjer je sprva delal s studiem MGM. V naslednjih dveh desetletjih je režiral številne ameriške filme, v 50. letih prejšnjega stoletja pa je vse težje dobival delo, deloma zaradi upada filmske industrije, deloma pa tudi zaradi svojega slovesa kot režiserja, ki je bil do igralcev zahteven in žaljiv. Leta 1964 so ga, tedaj že skoraj slepega, izbrali za predsednika žirije na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu. Med njegove filme sodijo tudi Oporoka dr. Mabusa iz leta 1933, Grimizna ulica, ki je izšel leta 1945, Velika hajka (1953), Ženska v izložbi iz leta 1944 ter Prezir (1963).

Obisk v Ljutomeru

Njegov film M je lani v Slovenski kinoteki odprl Dneve nemško govorečega filma, ki prinašajo nabor sodobne filmske produkcije iz nemško govorečih dežel, lansko edicijo Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina v Ljutomeru pa je zaznamovala 110. obletnica obiska režiserja v Ljutomeru, kjer je bival pri družini Karola Grossmanna, začetniku slovenske kinematografije. Na ogled je bila tudi potujoča razstava s pogledi na to obdobje in vplive na Langovo kariero.

O Fritzovem življenju priča tudi strip Zorana Smiljanića. FOTO: Zoran Smiljanić

Biografija v stripu Fritz Lang: Ljutomer-Berlin-Hollywood, ki jo podpisujein je lani izšla pri kulturno-turističnem društvu Festival in Založbi ZRC, pripoveduje o Fritzovem življenju, filmskem ustvarjanju, nepričakovanih preobratih in ljubezenskih zvezah, še piše STA. Smiljanić je ob knjigi poleg omenjenih izpostavil še Langovo nemo uspešnico Nibelungi. Kot je zapisal ob izidu knjige, je bilo Langovo življenje velika pustolovščina, saj je doživel in preživel obe svetovni vojni, nemi, zvočni in barvni film, ponižanja in slavo ter ljubezen in sovraštvo. Lang je ilustratorja navdušil z izvirnimi režijskimi rešitvami, modernim pristopom, hitrimi rezi, nenadnimi manevri kamere, osupljivo likovnostjo, izbranim dizajnom, šokantnimi temami in igro svetlobe ter teme.

V Ljutomeru je bival pri družini Karola Grossmanna, začetnika slovenske kinematografije.