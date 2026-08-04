KULTURNA četrt Minoriti je konec julija znova privabila številne obiskovalce in potrdila svoj sloves enega osrednjih prizorišč mariborskega poletja. Pod mogočnim hrastom so najprej nastopili Teo Collori & Jaki Potezi, ki so predstavili svežo zasedbo, ustanovljeno konec leta 2024. Njihova glasba združuje elemente funka, flamenka, swinga, reggaeja in hiphopa, koncert pa sta zaznamovala sproščena improvizacija in odlično sodelovanje glasbenikov.

Že naslednji večer so prostor zavzele Tetkine radosti, didžejevski projekt, ki od leta 2007 na plesišča vrača uspešnice in manj znane skladbe nekdanje Jugoslavije. Njihov prepoznavni cut and paste pristop stare glasbene uspešnice postavlja v sodoben plesni okvir. Kot poudarja Anja Jurše iz KC Minoriti, program Poletje v Minoritih tudi letos združuje koncerte, filmske projekcije in druge kulturne dogodke. Avgusta bodo med drugim nastopili Rambo Amadeus, Adi Smolar ter Slon in Sadež. Pomemben del dogajanja ostaja tudi Letni kino Minoriti, ki letos praznuje deseto izvedbo. Do 22. avgusta bo pod zvezdami ponudil še več filmskih večerov, organizatorji pa poudarjajo, da je kino v devetih preteklih izvedbah obiskalo že več kot 20.000 gledalcev.