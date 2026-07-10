Poletje v ritmu harmonike, Larisa Sreš z novo skladbo vabi na plesišča

Pevka Larisa Sreš je v poletje zakorakala z novo skladbo Naj naju odnese, s katero želi poslušalce povabiti na plesišče ter jim pričarati brezskrbne poletne dni. Pesem prinaša svežo energijo, nalezljivo melodijo in speven refren, ob katerem bodo, kot napoveduje, težko ostali pri miru.

Tudi tokrat ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu glasbenemu slogu, v katerem se prepletajo veselje, plesni ritmi in zvoki harmonike, nova skladba pa je dobila še nekoliko izrazitejši poletni pridih. Pod glasbo in besedilo se podpisuje njen brat Samo Sreš, s katerim pevka uspešno sodeluje že vse od svojih glasbenih začetkov. Ob novi pesmi je predstavila tudi videospot, ki ga je s svojo ekipo posnela v slikovitem hrvaškem obmorskem mestu Rovinj. Snemanje je trajalo ves dan, ustvarjalci pa so se domov vrnili šele pozno zvečer. »Kljub utrujenosti smo uživali v vsakem trenutku,« je povedala pevka, ki si želi, da bi skladba med poslušalce prinesla čim več dobre volje. »S to pesmijo želim ljudem pričarati dobro voljo, jih povabiti k plesu in petju ter ustvariti nepozabne poletne spomine. Veselim se vseh nastopov, kjer bomo lahko pesem zapeli skupaj,« je dejala ob izidu.