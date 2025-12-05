Polona Vetrih se je prelevila v fušajočo divo (FOTO)

Letos mineva 25 let, odkar je Polona Vetrih takrat prvega moža ljubljanskega BTC Cityja, Jožeta Mermala, v toplozračnem balonu visoko nad Cerkniškim jezerom prepričala, da malo mesto velikih nakupov potrebuje tudi spodoben kulturni hram. Čez nekaj mesecev je vrata odprl Teater Komedija, pobudnica pa ga je postavila in vodila prvih osem let. Nato je žezlo predala direktorici Ani Kajzer in programskemu vodji Urošu Fürstu, SiTi teater BTC, kot ga poznamo danes, pa se je pod njunim vodstvom razcvetel v vpliven motor domače gledališke in glasbene scene.

V zadnjih sedemnajstih letih se to gledališče lahko pohvali s 35 lastnimi gledališkimi produkcijami in koprodukcijami, s številnimi gostujočimi uspešnicami ter štirimi koncertnimi cikli – SiTi za dobro musko, BigBand@SiTi, 1na1 (največji hit sta Tomi Meglič in Gušti) ter SiTi pop. S 3150 izvedenimi dogodki na domačem odru, 1893 gostovanji po vsej Sloveniji in tujini ter 62 spletnimi izvedbami v času covida je SiTi teater BTC postal zaupanja vredna blagovna znamka, z mestom med vodilnimi na svojem področju. Pod njegovim odrom se zbere povprečno 40.000 obiskovalcev na leto.

Izbor glavne igralke za jubilejno predstavo ni bil naključen – v Veličastni (za umret) se je v vlogi legendarne fušajoče dive Florence Foster Jenkins vrnila Polona Vetrih in težko bi za to priložnost izbrali delo in vlogo, ki sta ji bolj pisana na kožo. Ob prvi gledališki dami slovenske komedije sta odlična tudi njena soigralca, Nik Škrlec, ki se je za to vlogo naučil celo igranja na klavir, ter Mojca Fatur, ki se je za eno od svojih treh vlog naučila španščine.

Polona Vetrih kot Florence Foster Jenkins v Veličastni potrjuje, da je naša prva dama gledališke komedije, odlična pa sta tudi Nik Škrlec in Mojca Fatur. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Z režiserjem Matjažem Latinom je po premieri klepetal Tadej Toš, ki ga ne zamudite v novem stand upu Analogno. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Klemen Slakonja vabi v SiTi na koncert predzadnji dan leta. Slišimo pa, da je tudi Matej Zemljič izvrsten pevec. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Direktorica SiTi Teatra Ana Kajzer pravi, da je predsednik upravnega odbora BTC Jože Mermal najboljši mecen na svetu. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI