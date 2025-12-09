Pomembno in naporno leto za Giannija Rijavca

Primorski glasbenik Gianni Rijavec je v štirih desetletjih izpeljal več kot 2000 koncertov, pred leti je bil razglašen za slovenskega glasbenega ambasadorja, znan pa je tudi kot ustanovitelj Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob. Letos in prihodnje leto 40 let ustvarjanja praznuje s posebno turnejo Sentimenti po različnih slovenskih krajih. Nedavno je s spremljevalnim ansamblom, ki ga sestavljajo prekaljeni glasbeniki Vojko Sfiligoj, Enos Kugler in Peter Jan, nastopil v Famljah v občini Divača, kjer je bilo vzdušje po njegovih besedah čarobno in sentimentalno.

»Začenjam skromno med čudovitimi ljudmi, tako, kot sem pred 40 leti, kajti iz majhnega zraste veliko,« je strnil vtise po zadnjem koncertu. Turneja se nadaljuje, vrhunec pa bo doživela proti koncu leta 2026. Za takrat Primorec, ki je lepo število skladb v karieri posvetil ženskam, obljublja nepozabno presenečenje.