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Pomurje se bo spet zazibalo v ritmu glasbe

Štiridnevni festival bo tudi letos združil vrhunske glasbene izvajalce, športne izzive, kulinarična doživetja in pestro družabno dogajanje.
Prljavo kazalište bo zaznamovalo petkov večer Pomurskega poletnega festivala. FOTO: OSEBNI ARHIV

Prljavo kazalište bo zaznamovalo petkov večer Pomurskega poletnega festivala. FOTO: OSEBNI ARHIV

Severina bo v Veliki Polani nastopila v sredo, 5. avgusta. FOTO: OSEBNI ARHIV

Severina bo v Veliki Polani nastopila v sredo, 5. avgusta. FOTO: OSEBNI ARHIV

Flirrt bo poskrbel za sobotni glasbeni vrhunec festivala. FOTO: OSEBNI ARHIV

Flirrt bo poskrbel za sobotni glasbeni vrhunec festivala. FOTO: OSEBNI ARHIV

Prljavo kazalište bo zaznamovalo petkov večer Pomurskega poletnega festivala. FOTO: OSEBNI ARHIV
Severina bo v Veliki Polani nastopila v sredo, 5. avgusta. FOTO: OSEBNI ARHIV
Flirrt bo poskrbel za sobotni glasbeni vrhunec festivala. FOTO: OSEBNI ARHIV
O. B.
 20. 7. 2026 | 15:25
2:56
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Velika Polana bo med 5. in 8. avgustom znova postala eno osrednjih prizorišč poletnega dogajanja v Sloveniji. V kraju, ki ga mnogi poznajo kot evropsko prestolnico štorkelj, bo potekal že 29. Pomurski poletni festival (PPF), ki iz leta v leto privablja vse več obiskovalcev in velja za eno največjih poletnih prireditev na severovzhodu države. Tudi letos organizatorji obljubljajo štiri dni glasbe, kulinarike, športa in druženja, pri čemer bo vsak obiskovalec našel kaj zase.

Flirrt bo poskrbel za sobotni glasbeni vrhunec festivala. FOTO: OSEBNI ARHIV
Flirrt bo poskrbel za sobotni glasbeni vrhunec festivala. FOTO: OSEBNI ARHIV
Festival pripravlja Društvo Štrk Slovenija, ki mu pri izvedbi pomaga tudi lokalna skupnost. Prav povezanost domačinov je ena od posebnosti prireditve, saj pri organizaciji sodelujejo številni prostovoljci in prebivalci Velike Polane. Pomurski poletni festival je tako že zdavnaj prerasel okvire nekdanjih Polanskih dni in postal tradicionalno srečanje vseh generacij ter pomemben promocijski dogodek kraja in celotnega Pomurja. Organizatorji tudi letos napovedujejo bogat spremljevalni program, največ pozornosti pa bo tradicionalno namenjene večernim koncertom. Na festivalskem odru se bo v štirih dneh predstavilo enajst glasbenih izvajalcev in didžejev, med katerimi ne manjka zvenečih domačih in tujih imen.

Dogajanje bo v sredo odprla skupina Blue Planet, vrhunec prvega festivalskega večera pa bo nastop ene najbolj priljubljenih glasbenic na območju nekdanje Jugoslavije, Severine. Hrvaška pevka bo po pričakovanjih tudi letos privabila številne obiskovalce iz Slovenije in sosednjih držav. Četrtkov večer bo obarvan nekoliko bolj domače. Za dobro voljo bodo poskrbeli Polanski zvoki, Firbci in legendarna skupina Agropop, ki že desetletja velja za eno najbolj prepoznavnih imen slovenske zabavne glasbe. V petek bodo oder najprej zasedli Misteri, nato pa še hrvaški rockerji Prljavo kazalište, ki s svojimi uspešnicami že več kot štiri desetletja navdušujejo občinstvo po vsej regiji.

Festival se bo v soboto sklenil v družbi skupine Flirrt, ki letos praznuje četrt stoletja glasbenega ustvarjanja, in priljubljene prekmurske zasedbe D'Kwaschen Retashy. Za vse ljubitelje elektronske glasbe bo tudi letos pripravljen poseben oder, na katerem bo v sredo in četrtek nastopal DJ Don Papa, v petek in soboto pa DJ Blinder. Vsako leto so pomemben del programa tudi športne aktivnosti, kulinarična tekmovanja in družabni dogodki, ki povezujejo domačine in obiskovalce. V sredo bo na sporedu balinarski turnir, četrtek bo prinesel tradicionalno tekmovanje v kuhanju bujte repe ter srečanje seniorjev, petek bo zaznamoval priljubljeni Štrkov šenkrejt, sobotni program pa bo med drugim popestrilo srečanje ljubiteljev starodobnih vozil.

Severina bo v Veliki Polani nastopila v sredo, 5. avgusta. FOTO: OSEBNI ARHIV
Severina bo v Veliki Polani nastopila v sredo, 5. avgusta. FOTO: OSEBNI ARHIV

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