  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA SKLADBA

Pop Design se vrača z novo zgodbo v novi skladbi (VIDEO)

Pop Design je po spektaklu v Tivoliju izdala novo skladbo »Kot pepel«.
FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press
FOTO: Press
FOTO: Press
N. Č.
 14. 1. 2026 | 14:36
1:43
A+A-

Po jubilejnem letu, ki so ga zaznamovali s spektakularnim koncertom v Hali Tivoli ob spremljavi 50-članskega simfoničnega orkestra Cantabile, se Pop Design ne ustavlja. Ena najuspešnejših slovenskih pop skupin je predstavila novo skladbo »Kot pepel«, ki nadaljuje smer, nakazano prav na odmevnem koncertu.

Po koncertu so se člani zasedbe umaknili v studio priznanega slovenskega kitarista in producenta Primoža Grašiča, kjer je nastala nova pesem. Glasbo je prispeval klaviaturist Martin Erjavec, simfonični aranžma nosi podpis Primoža Grašiča, besedilo pa je delo basista in soustanovitelja skupine Toneta Košmrlja. Skupina z novo skladbo poudarja, da ostaja zvesta avtorski produkciji in da tudi po desetletjih ustvarjanja zna postreči s svežo, čustveno glasbo, ki nagovori poslušalce.

FOTO: Press
FOTO: Press

Pop Design ima za seboj celo vrsto skladb, ki so močno zaznamovale domačo glasbeno sceno in so že dolgo del spomina poslušalcev: Ko si na tleh, Pokliči me nocoj, Ne bom ti lagal, Potepuh, Pika na i, Prihajam domov in druge. Člani verjamejo, da se bo tem uspešnicam sčasoma pridružila tudi nova »Kot pepel«.

FOTO: Press
FOTO: Press

Skupina je trenutno, kot pravijo, v močni ustvarjalni in koncertni formi, kar potrjujejo številni nastopi in odziv občinstva. Jedro zasedbe sestavljajo: soustanovitelj in basist Tone Košmrlj, soustanovitelj in kitarist Jani Marinšek, klaviaturist Martin Erjavec, vokalist Maj Vrhovec, bobnar Luka Petrič.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
16:02
Novice  |  Svet
MNOŽIČNI PROTESTI

Se v Iranu pripravlja državni udar? Nekatere države svoje prebivalce pozvale k takojšnjemu umiku

Med protesti je umrlo med 12.000 in 20.000 ljudi, ogromno so jih oblasti aretirale in jih nameravajo usmrtiti.
14. 1. 2026 | 16:02
15:44
Novice  |  Svet
ZNAŠLA SE JE

Kot varuška domov prihrani 14.000 evrov na leto

Britanka se je odločila za življenje brez kreditov in najemnin, denar raje porabi za restavracije in kulturne dogodke.
14. 1. 2026 | 15:44
15:36
Novice  |  Slovenija
ZADEVA BOBNAR

Golob pod ognjem KPK: Svoboda ga brani, Janša govori o globoki državi

Vrstijo se odzivi na torkovo odločitev KPK, da je predsednik vlade v zadevi Bobnar kršil integriteto.
14. 1. 2026 | 15:36
15:03
Bulvar  |  Domači trači
VSI ODHAJAJO

Bo kak znan obraz sploh še ostal na Planet TV? Odpoved je dal tudi Jure Godler

Dogajanje nakazuje, da Planet TV prehaja v obdobje večjih sprememb. Odšli so Miran Tišič, Igor Krmelj, Ana Gaber, Martin Senica, po novem tudi Jure Godler.
14. 1. 2026 | 15:03
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA HRANA

Pomaga tudi kislo zelje: kaj so postbiotiki in kaj spodbuja njihovo tvorbo

Sezona prehladov in virusov je v polnem razmahu, zato mnogi iščejo načine, kako na naraven način okrepiti imunski sistem.
14. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR VELJA

Uporaba razpršila za nos ni hec! To so nevarnosti nepravilne uporabe nosnih pršil

Nosna pršila za odmaševanje nosu so med najpogosteje uporabljenimi zdravili brez recepta, zlasti v obdobjih prehladov, gripe in virusnih okužb.
Miroslav Cvjetičanin14. 1. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki