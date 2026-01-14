Pop Design se vrača z novo zgodbo v novi skladbi (VIDEO)

Po jubilejnem letu, ki so ga zaznamovali s spektakularnim koncertom v Hali Tivoli ob spremljavi 50-članskega simfoničnega orkestra Cantabile, se Pop Design ne ustavlja. Ena najuspešnejših slovenskih pop skupin je predstavila novo skladbo »Kot pepel«, ki nadaljuje smer, nakazano prav na odmevnem koncertu.

Po koncertu so se člani zasedbe umaknili v studio priznanega slovenskega kitarista in producenta Primoža Grašiča, kjer je nastala nova pesem. Glasbo je prispeval klaviaturist Martin Erjavec, simfonični aranžma nosi podpis Primoža Grašiča, besedilo pa je delo basista in soustanovitelja skupine Toneta Košmrlja. Skupina z novo skladbo poudarja, da ostaja zvesta avtorski produkciji in da tudi po desetletjih ustvarjanja zna postreči s svežo, čustveno glasbo, ki nagovori poslušalce.

Pop Design ima za seboj celo vrsto skladb, ki so močno zaznamovale domačo glasbeno sceno in so že dolgo del spomina poslušalcev: Ko si na tleh, Pokliči me nocoj, Ne bom ti lagal, Potepuh, Pika na i, Prihajam domov in druge. Člani verjamejo, da se bo tem uspešnicam sčasoma pridružila tudi nova »Kot pepel«.

Skupina je trenutno, kot pravijo, v močni ustvarjalni in koncertni formi, kar potrjujejo številni nastopi in odziv občinstva. Jedro zasedbe sestavljajo: soustanovitelj in basist Tone Košmrlj, soustanovitelj in kitarist Jani Marinšek, klaviaturist Martin Erjavec, vokalist Maj Vrhovec, bobnar Luka Petrič.