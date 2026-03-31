Portorož z igranjem na harmoniko osvojila 13-letna Šentjurčanka Sinja

Minuli konec tedna je bilo mogoče harmonike slišati sredi Portoroža. Prav tam je namreč potekalo drugo tekmovanje Slovenski meh, ki ga je zasnoval naš zamejski harmonikarski virtuoz Denis Novato, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. Pred tem je harmonikarsko tekmovanje organiziral pod imenom Grand prix, po nekaj letih premora pa je bil lanski in letošnji zadnji marčni vikend v Portorožu središče ljubiteljev zvena harmonike. »Slovenski meh sem si zamislil kot tekmovanje na visoki ravni, zato poteka na prestižni lokaciji v srcu Portoroža. In trudim se, da je tekmovanje organizirano čim boljše. Pri tem mi je že lani in letos na pomoč priskočila Zveza diatonične harmonike Slovenije (ZDHS) s predsednikom Klemnom Rošerjem na čelu. Harmonikarje ocenjuje strokovna komisija, v katero enega člana imenuje ZDHS, dva pa imenujem jaz. Pri tem se držim pravila, da v komisiji ne sedijo mentorji tekmovalcev, kar se na žalost prevečkrat zgodi na drugih tekmovanjih in žal vpliva tudi na rezultate. Zato meni kot organizatorju niti na misel ne pride, da bi sedel za ocenjevalno mizo,« je za Slovenske novice po treh dneh dogajanja v Portorožu misli strnil Novato.

Harmonikarje in harmonikarice, letos je bilo skupno v različnih starostnih kategorijah prijavljenih 41 iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Nizozemske, so ocenjevali Igor Zobin, Janez Fabjan in Aleksander Ipavec Ipo. Na koncu so podelili priznanja in pokale, absolutna zmagovalka je letos postala 13-letna Sinja Gračnar iz Šentjurja, ki harmoniko igra od petega leta in je že večkrat stala tudi na drugih zmagovalnih odrih. Generalni pokrovitelj Slovenskega meha je bil Zlatko Munda, ki izdeluje harmonike Munda in je v Portorožu razstavil več kot 50 različnih modelov harmonik, na portoroškem pomolu pa so s harmonikarji posneli tudi videospot.

Koncert s prijatelji

Dogajanje je bilo pestro, saj so v hotelu Slovenija v soboto priredili koncert, na katerem je Novato nastopil s prijatelji in na oder povabil tudi Mundo. Nastopili so tudi Ansambel Banovšek, Peter Prohart trio, Zoran Zorko, Missebner Trio in seveda zmagovalka Sinja Gračner. Med koncertom je Munda z žrebom enemu od 80 harmonikarjev, ki so sodelovali na snemanju videospota, podaril harmoniko. Sledilo je druženje ljubiteljev harmonike, ki se je nadaljevalo do jutranjih ur. Program je povezovala Alja Tihle.

»Vesel sem, da tekmovanje poteka ob slovenski obali in ne kje na deželi ali v hribih, kot bi bilo morda bolj običajno za harmoniko, saj mu prav to, da je dogodek na visoki ravni, daje večjo vrednost. Žal pa opažam, da število obalnih harmonikarjev močno upada, razen redkih izjem ni bilo veliko prijavljenih iz tega dela Slovenije. Na osnovi pogovorov sem izluščil, da je za to kriva slaba motivacija mentorjev, drugačni vzori in posledično želja igranja zgolj na zabavah. Kar pa je velika škoda, saj je slovenska Obala nekoč veljala za zibelko vrhunskih harmonikarjev,« sklene Denis Novato.

Izdelovalec harmonik Zlatko Munda, Aylin Trojer iz Južne Tirolske in organizator Denis Novato FOTO: Zdhs

Strokovna komisija (z leve): Igor Zobin, Janez Fabjan in Aleksander Ipavec FOTO: Zdhs