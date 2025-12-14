  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EVROVIZIJA 2026

V tej evropski državi 17 kandidatov za letošnjo Evrovizijo napovedalo bojkot tekmovanja

Udeleženci tamkajšnjega nacionalnega tekmovanja so v izjavi za javnost protestirali proti kontroverznemu sodelovanju Izraela.
Avstrijski zmagovalec leta 2025, JJ. FOTO: Denis Balibouse Reuters
Avstrijski zmagovalec leta 2025, JJ. FOTO: Denis Balibouse Reuters
STA, N. P.
 14. 12. 2025 | 20:25
 14. 12. 2025 | 21:19
2:27
A+A-

Potem ko so se Islandija, Irska, Španija, Nizozemska in Slovenija že odločile odstopiti od evrovizijskega tekmovanja prihodnje leto na Dunaju, je tudi 17 portugalskih glasbenikov, ki tekmujejo v letošnjem nacionalnem izboru, že napovedalo, da ne bodo zastopali svoje države, tudi če bo njihova skladba izbrana, poroča portal Euronews. Udeleženci portugalskega nacionalnega tekmovanja so v izjavi za javnost protestirali proti kontroverznemu sodelovanju Izraela na tekmovanju. »Z besedami in pesmimi sodelujemo v okviru razpoložljivih možnosti. Ne sprejemamo sokrivde pri kršenju človekovih pravic,« so zapisali v izjavi.

»Po prepovedi nastopa Rusiji na Evroviziji 2022 smo bili presenečeni, ko smo videli, da ni bilo zavzeto enako stališče do Izraela, ki po mnenju Organizacije združenih narodov izvaja dejanja genocida nad Palestinci v Gazi,« so dodali. Portugalska javna radiotelevizija RTP se je na izjavo že odzvala in sporočila, da bodo ne glede na odločitev umetnikov znova organizirali izbor, in je ponovno potrdila udeležbo države na evrovizijskem tekmovanju 2026.

Salvador Sobral, doslej edini portugalski zmagovalec Evrovizije, je v videu na družbenih omrežjih kritiziral RTP in jo obtožil »politične strahopetnosti«, v javnosti pa se medtem širi ogorčenje, kar je pripeljalo do peticije, ki poziva k takojšnjemu umiku države z glasbenega tekmovanja. Z njo so doslej zbrali več kot 22.000 podpisov, podpisniki pa so prepričani, da podpora nacionalne televizije udeležbi Izraela Portugalsko postavlja na napačno stran zgodovine. »To stališče je nesprejemljivo glede na trajajočo humanitarno katastrofo in vojaško ofenzivo na območju Gaze ter glede na škandale s prirejanjem glasovanja, ki so zaznamovali izvedbo letošnjega tekmovanja v Baslu, kar dokazuje nezmožnost EBU, da bi zajezila politizacijo dogodka,« je zapisano v peticiji.

Prejšnji četrtek je bilo pričakovati, da bodo članice EBU glasovale o sodelovanju Izraela, a do tega glasovanja na koncu sploh ni prišlo. Članice so zgolj potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitil integriteto Evrovizije.

Več iz teme

EvrovizijaEurosongBojkotIzraeltekmovanjeglasba
ZADNJE NOVICE
20:25
Bulvar  |  Glasba in film
EVROVIZIJA 2026

V tej evropski državi 17 kandidatov za letošnjo Evrovizijo napovedalo bojkot tekmovanja

Udeleženci tamkajšnjega nacionalnega tekmovanja so v izjavi za javnost protestirali proti kontroverznemu sodelovanju Izraela.
14. 12. 2025 | 20:25
20:20
Lifestyle  |  Svetovalnica
SVETOVALNICA

Izpoved mame: Občutek imam, da sem v tej družini samo zato, da stvari funkcionirajo

Pisala nam je bralka, ki ne najde več moči, saj je v svoji družini povsem preslišana.
Tjaša M. Kos14. 12. 2025 | 20:20
20:02
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

Dramatična nesreča v naselju: voznik izgubil nadzor in trčil v betonski jašek

Poškodovanega so reševalci z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje.
14. 12. 2025 | 20:02
19:15
Novice  |  Svet
TERORISTIČNI NAPAD

Sadjar je v Sydneyju razorožil napadalca. Ranjen je, operirali ga bodo

»Nahaja se v bolnišnici in ne vemo natančno, kakšno je njegovo notranje stanje. Upamo, da bo v redu. On je junak, stoodstotno.«
14. 12. 2025 | 19:15
19:05
Razno
PU KRANJ

Nesreča v semaforiziranem križišču v Kranju: voznica (27) odvzela prednost, štirje udeleženci končali v bolnišnici

Policisti za voznico vodijo prekrškovni postopek.
14. 12. 2025 | 19:05
18:25
Bulvar  |  Domači trači
OSTAL JE SAM

Josip (Ljubezen po domače) s stavkom šokiral gledalce in razkril njegov pravi pogled na ženske

Katica je pred kamerami povedala naravnost, brez ovinkarjenja: v zadnjem času je čutila, da se je Josip oddaljil ...
14. 12. 2025 | 18:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Igra, kjer zmaga tisti z več ničlami

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki