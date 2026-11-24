Franci Smrekar, znani in večkrat nagrajeni avtor številnih lepih besedil v narodnozabavni glasbi ter pobudnik ustanovitve Društva pesnikov slovenske glasbe, je nedavno v Novem mestu organiziral koncert, na katerem so se poklonili dolenjskim glasbenim legendam, ki so močno zaznamovale domačo glasbeno sceno. Koncert, ki ga je poimenoval Spomin na zlate čase domače glasbe, je z besedami, ki jih je spisal Slavko Podboj, povezovala pristna Korošica Barbara Polutnik Brusnik. Uspelo ji je stkati čaroben večer, prežet s čustvi, nostalgijo, srčnostjo in čudovitimi melodijami, kot je poudarila tudi sama. Odlični, danes popularni ansambli, ki tudi sicer poustvarjajo viže legendarnega Lojzeta Slaka, Henčka Burkata, Nika Zlobka, Toneta Kmetca in drugih, so se v skladbah spomnili tudi posameznih glasbenikov, ki so pustili sled bodisi s petjem, igranjem ali ustvarjanjem melodij in besedil. Kot denimo Franci Rebernik, Milan Ferlež, Jože Šifrar pa Janez Hvale, Franc Košir pri Avsenikih, Toni Gašperič, pa tudi Marjan Stare, Simon Gregorčič in Tone Pavček v besedilih. Med solisti je daleč največji aplavz v dvorani požel edini še živeči član legendarnih Fantov s Praprotna Andrej Bergant, nič manj toplo ni publika pozdravila Mihe Rebernika, sina Francija in tekstopiske Majde Rebernik, pa štajerskega pevca Rudija Šantla, Tomaža Zlobka, Roberta Malovrha ter Urške Pevec in Jakoba Tojnka, ki sta v duetu zapela Ljuba si, pomlad zelena, ki sta jo nekoč v duetu zapela pozneje Avsenikova pevca Danica Filiplič in Franc Koren.

Dva Koširja – Klemen na odru in njegov oče Franc na fotografiji – ob harmonikarju Boštjanu Doriču

Prvi je na oder novomeške dvorane Marof stopil ansambel Glas ter izvedel pesem Po gozdu lovec s puško hodi, legendam so se poklonili tudi z venčkom Slakovih. Avsenikovo skladbo Ko lovec je na štoru spal, posvečeno Francu Koširju, smo slišali v izvedbi Šmarnogorskega kvinteta, tokrat pa jo je z njimi zapel Koširjev sin Klemen, ki je dokazal, da je podedoval očetove gene. Nič drugače ni v družini Rebernik, kjer je ljubezen do glasbe podedoval sin Miha, ki je, med drugim, zapel Slakovo Čas ljubezni. S pesmijo Lepa Marica so se Fantje z Dobrne poklonili Janezu Hvaletu, zadnjemu kitaristu ansambla Lojzeta Slaka. Z eno najbolj prepoznavnih skladb ansambla Slapovi Ne reci nikdar so obudili spomin na pevca Jožeta Skubica. Za marsikoga je bilo presenečenje večera, da se je Matej Mešel, kitarist in pevec, ki odlično interpretira glas Jožeta Šifrarja, na odru, ob očetu Branetu, pojavil s frajtonarico in dokazal, da obvlada tudi ta inštrument. Krimski lisjaki so izvedli valček Naš stari dom, ki sta ga ustvarila Jože Smrekar, brat dvojček Francija Smrekarja, ter Jože Skubic, prav tako ni šlo brez himne Metliška črnina. Fantje iz Oplotnice in ansambel Tinija Lesjaka so izvedli ljudsko Kje so tiste rožice, za katero je priredbo napisal Jože Bohorč, Slakov veliki prijatelj, slišali smo tudi skladbo Pesem nikoli ne umre, ki jo je Jože Smrekar posvetil Vojku Gričniku, članu ansambla Bratje iz Oplotnice, ki ga je vodil odličen ljudski muzikant Tine Lesjak.

Fantje z Dobrne

A to je le delček slišanega in doživetega na večeru, ki je dokazal, da legende nikoli ne bodo pozabljene, saj živijo v številnih pesmih, ki jih interpretirajo mlajši in prav tako uspešni glasbeniki, in jih s tem ohranjajo med ljudmi. Vsi nastopajoči, med njimi so bili tudi člani družine Sotošek in glasbeniki novomeške glasbene šole, ansambli Svetlin, Hervol in Pajdaši, Mirnopeški godci in drugi, so se odpovedali honorarju in potnim stroškom v dobrobit Rdečega križa Brežice, kar je še ena gesta, ki v teh časih pogreje srce.

Vera in Eva Šolinc, pevki Ansambla Hervol