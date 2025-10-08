Poslovil se je legendarni koroški muzikant, številni žalujejo

Na Koroškem odmeva žalostna vest: umrl je Marijan Vornšek, dolgoletni član in glasbenik ansambla Vornšek, ki je s svojo glasbo zaznamoval nešteto ohceti, praznovanj in nepozabnih večerov. Rodil se je 2. decembra 1958, odšel pa 6. oktobra 2025.

Novico je spremljala ganljiva objava na družbenem omrežju Facebook, pod katero so se takoj zvrstili številni izrazi sožalja in spominov: »Ansambel Vornšek so bili koroške legende in preigrali so nešteto ohceti... Marijan, počivaj v miru. Svojcem izrekam iskreno sožalje,« je zapisano v objavi.

Poslovil se je Marijan Vornšek. FOTO: Facebook

Ob novici o Marijanovem slovesu so se oglasili številni, ki ga ohranjajo v lepem spominu. V izrazih sožalja so poudarjali njegovo dobrosrčnost, glasbeni talent in nepozabne trenutke, ki jih je delil z njimi.

»Iskreno sožalje družini, svojcem, glasbenim prijateljem in vsem ostalim, ki smo ga dobro poznali. Počivaj v miru med harfami angelov.«

»Marjan je bil dober človek in muzikant, da se reče ... Sožalje vsem domačim.«

»Kar nekaj porok, praznovanj in veselic smo preživeli skupaj. Naj ti bo lepo tam za mavrico. Iskreno sožalje.«

»Je bil prava legenda, velikokrat smo skupaj kaj zaigrali. Naj mu bo lahka zemlja.«

Marijan Vornšek je bil eden tistih glasbenikov, ki so s svojo harmoniko, nasmehom in dobro voljo zaznamovali celo generacijo, njegovo ime pa bo ostalo zapisano v srcih mnogih, ki so ga poznali tako na odru kot osebno. Od njega se bodo še zadnjič poslovili v četrtek, 9. oktobra, ob 13. uri, na pokopališču Stari trg.