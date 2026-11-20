Več kot 20 dni je v vseh vremenskih razmerah skupaj z drugimi občudovalci iz tujine čakala pred hotelom na vzhodu Kitajske, je novinarjem AFP povedala ena od oboževalk, ki je prišla s Tajskega. S telefonom v roki je budno spremljala vhod in upala, da se bo na njem pojavil igralec Zhang Linghe. Morda vam ime ne pomeni veliko, a kitajski igralec, znan po mladostnem videzu in svoji za kitajske razmere izjemni višini (190 cm), je z nedavno uspešnico Pursuit of Jade doživel bliskovit vzpon do mednarodne slave. Serija je del vse večjega vala kitajskih televizijskih dram, znanih kot C-drame, ki osvajajo srca gledalcev po svetu.

Poznavalci filmske industrije so začeli prodajati urnike snemanj in lokacije, kjer se zadržujejo igralci.

Njihova priljubljenost je spodbudila tudi razvoj nove vrste turizma v Hengdianu, t. i. kitajskem Hollywoodu. V njem stoji ogromen filmski kompleks s kopijami zgodovinskih kitajskih palač, starih hongkonških ulic in templjev, kjer snemajo zgodovinske serije in filme. Tamkajšnji podjetniki pa služijo na račun tujih oboževalcev, ki prihajajo, da bi vsaj za trenutek uzrli svoje najljubše zvezdnike. Poznavalci filmske industrije so začeli na družbenih omrežjih celo prodajati urnike snemanj in lokacije, kjer se zadržujejo igralci, poroča AFP.

Lov na zvezdnike

Podjetja v Hengdianu so torej hitro prepoznala poslovno priložnost, ki jo prinaša vse večja priljubljenost kitajskih serij. Eden od ustanoviteljev enega takšnih podjetij je za AFP pojasnil, da njegove storitve vključujejo pripravo načrta poti, s katerimi lahko oboževalci poiščejo zvezdnike, in organizacijo zasebnih prevozov. Oboževalce tudi vodi na goro, od koder lahko opazujejo Zhanga med snemanjem njegove nove zgodovinske serije.

Južnokorejske televizijske serije (K-drame) so začele osvajati mednarodno občinstvo že konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, a jih kitajske serije zdaj lovijo. Kitajska sodobna romantična serija The Early Spring se je avgusta ob premieri uvrstila na drugo mesto Netflixove svetovne lestvice najbolj gledanih neangleških televizijskih vsebin. V Singapurju je bila serija Pursuit of Jade aprila en teden celo najbolj gledana serija na Netflixu.

20 dni je v vrsti stala, da bi uzrla zvezdnika.

Pan Wang z avstralske Univerze Novega Južnega Walesa pojasnjuje, da imajo korejske serije za zdaj še vedno močnejšo mednarodno prepoznavnost. Kljub temu kitajske serije po njenih besedah nedvomno dosegajo vse več mednarodnih gledalcev, predvsem v Aziji. Malezijska študentka je Zhanga videla že približno 25-krat, vendar se je kljub temu odločila, da Hengdian obišče še četrtič, samo da bi ga znova srečala. Kot je povedala za AFP, je bila včasih navdušena nad korejskimi serijami, danes pa se ji njihove zgodbe zdijo preveč predvidljive in med seboj podobne. Po njenem mnenju kitajske serije ponujajo večjo žanrsko raznolikost, med drugim odločnejše glavne ženske like ter fantazijske zgodbe, ki črpajo navdih iz kitajskega ljudskega izročila.

Kitajski igralec je znan po mladostnem videzu in svoji izjemni višini. FOTO: Jade Gao/Afp

V kopijah zgodovinskih palač snemajo serije in filme. FOTO: Go Nakamura/Reuters