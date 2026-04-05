Pozabljeni studio na slovenski obali čaka na preobrazbo. Poglejte, kaj utegne država narediti z njim

Nekoč živahno filmsko srce slovenske obale danes sameva v tišini in razkroju. Nekdanji studii Viba filma na Fornačah pri Piranu, kjer so nastajali domači in tuji projekti, že leta propadajo. So na atraktivni lokaciji, tik ob morju, ne tako majhni in v marsikom že desetletja spodbujajo ideje, kaj vse bi se lahko dogajalo v njih. Po dolgem zatišju pa se vendarle kaže možnost novega poglavja.

Kompleks tam na robu mesta in tik pred vstopom v Piran danes deluje kot kulisa zapuščenega filma. Dotrajane stavbe, razpadajoči prostori in pozabljeni rekviziti pričajo o nekdanji slavi, ko je bila lokacija ena ključnih filmskih točk v regiji. Zadnjič so kamere tam tekle leta 2010, ko so snemali film Piran - Pirano. A zgodovina tega prostora sega še dlje. Preden so ga prevzeli filmski ustvarjalci, so tam delovale različne industrije. Izdelovali so mila, čistila, žeblje, tam je bila tiskarna ... V 50. letih je prostor dobil novo identiteto, film. In prav ta mu je dala največji pečat. Tam je v kombinaciji z ljubljanskim studiem nastalo kar 92 celovečernih filmov.

Večmilijonski vložek

Danes so potrebe filmske industrije drugačne. Klasični studii izgubljajo pomen, zato država razmišlja tudi o preobrazbi kompleksa v sodoben avdiovizualni center. Po prvih načrtih naj bi dobili produkcijske prostore za nove medije, center za animacijo, rezidenčne kapacitete za umetnike in odprte kulturne vsebine za javnost. Vizija je ambiciozna. Nastal naj bi prostor, ki bi povezal ustvarjalce, društva in mednarodne projekte ter znova oživil območje. A med idejo in realizacijo stoji ključna ovira – denar. Za zdaj so zagotovljena sredstva le za idejni načrt, celovita prenova pa bo zahtevala večmilijonski vložek.

Bo propadajoči velikan res dočakal preporod ali bo ostal še ena zgodba zamujene priložnosti? Odgovor bo znan v prihodnjih letih, do takrat pa Fornače ostajajo prostor, kjer preteklost še vedno glasno odmeva.