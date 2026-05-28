Pozivajo k očiščenju človeške duše

S pesmijo Vardar e Stiks nas makedonska skupina Mizar simbolično popelje nazaj na obale »Belega morja« in namiguje, da lahko le smrt očisti človeške duše, prežete s temo in grehi vsakdanjega življenja. Po skladbah Psalm 135 in Grozomore je legendarna skopska darkwave skupina Mizar predstavila tretji singel s prihajajočega, za zdaj še neimenovanega albuma. Gre za pesem Vardar e Stiks, za katero je besedilo tako kot pri skladbi Grozomore prispeval novi pevec skupine Niko Gjorgievski. Glasbo je napisal frontman Gorazd Čapovski, produkcijo in aranžma pa sta skupaj podpisala Gjorgievski in Čapovski. Videospot je režiral Aleksandar Ristovski Princ, dolgoletni Mizarjev klaviaturist in spremljevalni vokalist.

Tako kot prva dva singla tudi Vardar e Stiks predstavlja globoko introspektivno analizo posameznika in sveta, ki ga obdaja. Vardar v tem primeru ni zgolj mitska reka, skozi katero so mrtve duše odhajale v podzemlje, temveč simbol reke življenja, po kateri plujejo vsi ljudje. »Mrtve duše« tako predstavljajo grehe in temne sledi, ki jih posameznik nosi skozi svoj obstoj. Ker se Vardar izliva v Belo (Egejsko) morje, to morje postane simbol smrti, ki »spere temo naše duše in vse naše grehe«.

Pomembno mesto ima omemba albuma Deteto i Beloto more, ki nadaljuje značilno Mizarjevo pripoved in simboliko. Otrok predstavlja duhovno čistost in nedolžnost, Belo morje pa končni cilj vseh ljudi. Vse, kar obstaja med tema dvema skrajnostma, je Vardar – življenje, zaznamovano z grehom, izgubo vere, ljubezni in duhovnosti. Takšen pogled na svet ne pušča veliko prostora za optimizem, zato se kot edina mogoča rešitev ponuja popolna ponastavitev oziroma umivanje v Belem morju, ponovno rojstvo očiščene duše, polne ljubezni, ter njena vrnitev v motno reko življenja, ki jo je treba znova prečistiti.

Z vse večjo ustvarjalno vlogo Nika Gjorgievskega postajajo obrisi novega albuma in prihodnje usmeritve skupine vse jasnejši. V ospredje stopa tudi njegova temačna in skoraj preroška izraznost, ki se organsko zliva z značilno »krvno podobo« Mizarja, njihovimi besedili in ikonografijo. Prav zato lahko rečemo, da skladbi Grozomore in Vardar e Stiks dodatno utrjujeta smer aktualnega ustvarjalnega obdobja skupine ter poslušalcem ponujata jasno izbiro: soočiti se z lastnim tokom, preden se izlije v Vardar, ali pa se utapljati v splošnem blatu in kot del velike mase končati v Belem morju. Tja bomo nekoč prišli vsi – vprašanje ostaja le, v kakšni obliki.