Praznovanje v znamenju Avsenikove glasbe (FOTO)

Nakupovalna destinacija Aleja bo med 16. in 29. majem praznovala svoj 6. rojstni dan. Obiskovalce v tem času čakajo koncerti, posebne ugodnosti, mini golf, številna presenečenja in bogat spremljevalni program, vrhunec pa bo brezplačni koncert Ansambla Saša Avsenika prihodnji petek, 22. maja, ob 20. uri.

»Prav lepo je gledati, kako se Aleja razvija in raste, tudi v srcih naših obiskovalcev. Zato bi se v luči našega rojstnega dne poklonili prav njim, obiskovalcem, družinam, prijateljem, otrokom, vsem vam,« je ob začetku praznovanja povedala nova center menedžerka Aleje Klavdija Miklavžin Javornik. Dodala je, da tudi letos pripravljajo veliko glasbe, druženja in različnih doživetij.

Eden glavnih poudarkov letošnjega praznovanja bo torej koncert Ansambla Saša Avsenika. Kot je pojasnil član ansambla Matic Plevel, so se odločili, da svoj tradicionalni poletni koncert v Ljubljani letos izvedejo v Aleji. »Vemo, da so tu lani nastopili Joker Out, zato smo bili povabila res veseli,« je dejal. Obiskovalci si lahko te dni ogledajo tudi posebno razstavo ob 70-letnici delovanja Avsenikov, postavljeno na tamkajšnjih nakupovalnih ulicah. »Tako boste še bolj začutili zgodbo in korenine Avsenikove glasbe,« je njihova povedala pevka Lucija Selak.

Pevka Ansambla Saša Avsenika Lucija Selak s Klavdijo Miklavžin Javornik, Tonijem Pugljem in kitaristom Maticem Plevelom

Pomemben del letošnjega dogajanja bo mini golf Candyland, ki bo od 18. do 29. maja obiskovalcem ponujal zabavno sprostitev po nakupovanju. Ob igranju mini golfa si bodo lahko priigrali nagrade Alejinih trgovin in lokalov. Aleja je v preteklem letu zabeležila rekordnih pet milijonov obiskovalcev in več kot 140 milijonov evrov prometa. Direktor SES Slovenija in direktor Aleje Toni Pugelj je poudaril, da je Aleja danes mnogo več kot le nakupovalno središče. »Smo prostor druženja, gastronomije, otroških doživetij in glasbenih dogodkov. Lani smo organizirali kar 384 dogodkov oziroma več kot enega na dan,« je dejal.

Posebno vlogo ima Aleja Sky, ki ostaja eno najbolj živahnih zbirališč nad mestom. Tudi letos pripravljajo priljubljene torkove after-work koncerte, poletje bo odprl Balladero. V nadaljevanju sezone bodo nastopili še Trio Firšt, LPS, Kiki, Fed Horses in Nipke. Aleja pa svojo ponudbo še naprej širi tudi na področju kulinarike. Kmalu prihaja nova gostinska zgodba Mica by Grič pod vodstvom chefa Luke Koširja, ki bo obiskovalcem ponudila jedi, kot so golaž, ričet in kranjska klobasa. »Sledimo viziji ustvarjanja prostora, kjer se vedno nekaj dogaja. Prav to obiskovalci danes tudi prepoznavajo,« je še poudaril Pugelj.