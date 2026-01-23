  • Delo d.o.o.
OBLETNICA

Pred 80 leti se je rodil kultni režiser Lynch

David Lynch je leta 2019 prejel častnega oskarja. Pot k filmu ga je vodila prek slikarstva, ki ga ni nikoli opustil.
STA, I. R.
 23. 1. 2026 | 09:10
Mineva 80 let od rojstva in dobro leto dni od smrti ameriškega režiserja, scenarista, fotografa, slikarja in glasbenika Davida Lyncha. Med širšim občinstvom se je proslavil s televizijsko serijo Twin Peaks. Ob tem, da je kultni status pridobil kot filmski ustvarjalec, pa je manj znano, da ga je pot k filmu vodila prek slikarstva. David Keith Lynch se je leta 1946 rodil v mestu Missoula v ameriški zvezni državi Montana. V najstniških letih se je navdušil nad slikarstvom in se vpisal na študij likovne umetnosti na Muzejski šoli v Bostonu. Tega ni dokončal, inspiracijo je našel šele na pensilvanijski akademiji lepih umetnosti, kjer se je zgodil tudi ključen ustvarjalni preskok – iz tradicionalne slike v gibljivo, v animacijo in s tem v svet filma, so ob razstavi njegovih del leta 2018 zapisali v ljubljanskem Mednarodnem grafičnem likovnem centru.

Pogosto je bil (so)avtor filmske glasbe, izdal je nekaj singlov in albumov, večinoma skupaj s prijatelji glasbeniki.

Njegov eksperimentalni kratki film Abeceda (1968) je pritegnil pozornost Ameriškega filmskega inštituta, da mu je konec 60. let prejšnjega stoletja podelil štipendijo. Sledila je selitev v Los Angeles, nato dolgotrajno snemanje prvega celovečerca Eraserhead (1977); že ta mu je prinesel kultni sloves. Komercialni in kritiški uspeh je nadaljeval s filmom Človek slon (1980), ki je bil nominiran za osem oskarjev. Odmevnost Lynchevega dela je dosegla vrhunec konec 80. in v začetku 90. let s filmi, kot sta Modri žamet (1986) in Divji v srcu (1990), in televizijsko nadaljevanko Twin Peaks. Filozof Mirt Komel, avtor knjige Twin Peaks in postmodernizem: kava, pita, sova, škrat, je pred leti v intervjuju za STA med drugim povedal, da je bil po njegovem mnenju Twin Peaks na začetku 90. let takšna uspešnica v prvi vrsti zato, ker je kot prvi v zgodovini ameriške televizijske produkcije združil filmsko ustvarjanje s televizijskim obrtništvom.

Med širšim občinstvom se je proslavil s televizijsko serijo Twin Peaks.

»Gre za eksplozivno zmes, ki sta jo utelesila David Lynch kot markantni auteur in enfant terrible ameriške filmske scene in Mark Frost, ki je imel dolgo kilometrino standardne televizijske produkcije. Njuno sodelovanje je proizvedlo serijo, ki je s svojimi izjemno kompleksnimi vsebinami, še zlasti pa mešanjem žanrov – od noir do horor, od soap opere do komedije in vse skupaj spretno prešito z glavnino detektivskega preiskovanja umora Laure Palmer –, pritegnila novo generacijo gledalcev, ki jih utečene forme televizijskega koda niso mogle več nagovarjati.« Lynch je v svoji skoraj šest desetletij trajajoči karieri prejel številna priznanja, med drugim leta 1990 na filmskem festivalu v Cannesu zlato palmo za film Divji v srcu, leta 2006 na beneškem festivalu zlatega leva za življenjsko delo in leta 2019 častnega oskarja. Likovne umetnosti ni nikoli opustil, poleg slikarstva in grafike ga je zanimala fotografija. Pogosto je bil  (so) avtor filmske glasbe, izdal je več singlov in albumov, večinoma skupaj s prijatelji iz glasbenega sveta. Umrl je 16. januarja lani v Los Angelesu v 79. letu starosti. V uredništvu revije Ekran so ob njegovi smrti zapisali: »Slutnja, občutje, intuicija – vse to pri Lynchu dobiva povsem realen obstoj, pravzaprav je artikulirano v svoji materialnosti, s tem pa odpira portal v vse znamenite Lyncheve 'druge svetove', ki zgubani bivajo nekje v 'realnem' svetu, kjer se kažejo kot kontinuum tega, kar dojemamo kot ta realni svet.«

David Lynchobletnicarežiserfilmumetnost
