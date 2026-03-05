Pred oskarji podelili še cehovske nagrade, za življenjsko delo nagradili Harrisona Forda (FOTO)

V Los Angelesu so podelili še zadnje pomembnejše nagrade pred oskarjevsko nočjo. Podelitev nagrad ceha filmskih igralcev Hollywooda najboljšim iz sveta filma in televizije je že tretjič vodila igralka ​Kristen Bell, že 32. izbor pa je bil v znamenju vampirske grozljivke Grešniki. V kategoriji za najboljšega igralca, kjer je za favorita veljal Timothée Chalamet, je nagrado odnesel Michael B. Jordan, ki v Grešnikih igra dvojčka. Tudi nagrada za igralsko zasedbo v celoti je šla Grešnikom, s tem pa med drugim Delroyu Lindu in Wunmi Mosaku.

Najboljša igralka je Jessie Buckley, ki s tem nadaljuje uspešni niz. Za vlogo Shakespearove žene v filmu Hamnet je namreč prejela že bafto in zlati globus; za najboljšo igralko sta bili nominirani tudi Emma Stone in Rose Byrne. Najboljši stranski igralec je postal Sean Penn, ki je za vlogo polkovnika Lockjawa v filmu Ena bitka za drugo prejšnji teden osvojil že bafto. Presenečenje večera pa je bila Amy Madigan, ki je bila za vlogo priletne tete Gladys v srhljivki Ura izginotja nagrajena za najboljšo stransko igralko. Po uspehu na podelitvi zlatih globusov nabiranje priznanj nadaljuje tudi satira Hollywooda The Studio, ki je dominirala v kategoriji komedije – serija je osvojila tri nagrade, vključno z igralsko zasedbo, Seth Rogen je postal najboljši igralec, Catherine O'Hara pa so podelili posthumno priznanje. Nagrada igralski legendi je dvorano dvignila na noge, kipec pa je je prevzel Rogen.

The Pitt je najboljša dramska serija. FOTO: Frederic J. Brown/Afp

Satira The Studio je v kategoriji komedije osvojila tri nagrade. FOTO: Valerie Macon/Afp

Owen Cooper je postal najmlajši nagrajenec v kategoriji za najboljšega igralca miniserije.

»Pravi renesančni človek«

V kategoriji drame je nagrado za igralsko zasedbo odnesla ekipa Pittsburške bolnišnice, ob tem pa spodmaknila nagrado Belemu lotosu in Severence. »Še nikoli v življenju nisem bil ponosnejši na skupino ljudi. Ne morem vam povedati, kako zelo smo hvaležni,« je dejal igralec Noah Wyle, ki se je na oddelku za nujno zdravstveno pomoč znašel že v 90. letih v odmevni seriji Urgenca. Postal je tudi najboljši igralec. Tudi Adolescenca, ena od velikih televizijskih uspešnic zadnjega leta, ni ostala spregledana. Owen Cooper je postal najboljši igralec v miniseriji in tako s 16 leti postal najmlajši nagrajenec v kategoriji. Igralca lahko v kinematografih spremljamo kot mladega Heathcliffa v Viharnem vrhu.

V kategoriji za najboljšega igralca je slavil Michael B. Jordan, ki v Grešnikih igra dvojčka. FOTO: Frederic J. Brown/Afp

Kristen Bell je prireditev vodila tretjič. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Michelle Williams je premagala Cooperjevo soigralko Erin Doherty in osvojila nagrado za najboljšo igralko v miniseriji za vlogo v komični drami Dying for Sex. Keri Russell iz serije Diplomat pa je nagrajena za najboljšo igralko v dramski seriji. Nagrado za življenjsko delo so podelili Harrisonu Fordu, izročil mu jo je Woody Harrelson, ki ga je v predstavitvenem govoru imenoval za »pravega renesančnega človeka«. Nagrado za kaskadersko zasedbo sta prejeli ekipi Mission: Impossible – The Final Reckoning in serije Zadnji med nami.

Vampirska grozljivka Grešniki (The Sinners) je veliki zmagovalec. FOTO: Frederic J. Brown/Afp