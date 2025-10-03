Predsedniki držav imajo radi harmoniko

»V veliko čast mi je bilo, da me je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar povabila v predsedniško palačo v Ljubljani, da bi nastopil ob slavnostni večerji, organizirani v čast obiska predsednika Italijanske republike, njegove ekscelence Sergia Mattarelle,« nam je zaupal znani tržaški oziroma zamejski harmonikar Denis Novato. A v predsedniško palačo se ni odpravil sam, temveč je s seboj pripeljal prijatelja, odličnega kitarista Mika Orešarja, ki je bil odlična spremljava. »Zelo sem vesel, da diatonična harmonika in naša glasba najdeta prostor ob tako pomembnih priložnostih, kot je obisk najvišjih predstavnikov držav pri nas,« pravi Novato, ki je prejel pohvale obeh predsednikov.

»Italijanski predsednik Mattarella mi je povedal, da dobro pozna kompleksnost mojega instrumenta in da ima tudi sam harmoniko, s katero je igral v preteklosti. In tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je v preteklosti uspešno zaključila študij harmonike,« nam je še zaupal Novato, ki je letos zaigral tudi ob sprejemu slovaškega predsednika Petra Pellegrinija. In, zanimivo, tudi on je harmonikar. »Vse to je morda veliko naključje, a vendar sem navdušen, da so vsi predsedniki, za katere sem igral letos, nekako povezavo s harmoniko,« še pove Novato, ki je sicer pred štirimi leti, ob dnevu italijanske republike 2. junija, prejel visoko odlikovanje, red za zasluge, za dosežke v svoji več kot 30-letni glasbeni karieri. To posebno priznanje sta mu takrat v imenu predsednika Mattarelle, ki je decembra 2020 podpisal dekret, izročila tržaški župan Roberto Dipiazza ter tržaški prefekt Valerio Valenti. Zdaj sta se torej Novato in Mattarella srečala in podružila v palači naše predsednice Nataše Pirc Musar.