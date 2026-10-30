Predstavili bodo neobjavljene posnetke Davida Bowieja

Na mednarodnem filmskem festivalu Berlinale bodo februarja 2027 premierno predstavili doslej še neobjavljene koncertne posnetke britanske glasbene ikone Davida Bowieja. Produkcija z naslovom David Bowie: Stage bo namreč temeljila na novoodkritih in restavriranih posnetkih njegove svetovne turneje Isolar II iz leta 1978.

Ta posebna koncertna izkušnja bo 14. februarja 2027 zaživela v berlinski areni Uber. Občinstvu bo omogočila, da Bowiejevo odrsko prezenco in glasbeno moč doživi drugače, kot jo je na običajnem koncertnem filmu. Projekt je nastal v sodelovanju med produkcijsko hišo Wonderworld, zapuščino Davida Bowieja in filmskim ustvarjalcem Brettom Morgenom. Morgen je izvirne filmske negative odkril med ustvarjanjem dokumentarca Moonage Daydream iz leta 2022, ki je bil nagrajen z grammyjem. Novi projekt pa bo predstavil obnovljene posnetke Bowiejeve turneje, na kateri je izvajal tudi skladbe z albuma Heroes.

Berlin je imel v glasbenikovi življenjski zgodbi prav posebno mesto.

Berlin je imel v glasbenikovi življenjski zgodbi namreč prav posebno mesto. Leta 1976 se je preselil v takrat razdeljeno mesto, kjer je skušal ubežati osebnim težavam in se spopasti z odvisnostjo od drog. V tem obdobju je ustvaril nekatera od svojih najpomembnejših glasbenih del. Produkcija bo zasnovana tudi kot poglobljena vizualna in zvočna izkušnja s projekcijami na treh platnih, posebno svetlobno zasnovo ter prostorskim zvokom. Pri projektu ne nazadnje sodelujeta tudi oblikovalec svetlobe Patrick Woodroffe, ki je delal z izvajalci, kot so Rolling Stones in Elton John, ter z oskarjem nagrajeni tonski mojster Paul Massey, znan po sodelovanju pri filmih Bohemian Rhapsody, Michael in Moonage Daydream.

Po napovedih organizatorjev bo sodobna tehnologija obiskovalce postavila v središče Bowiejevega koncertnega nastopa. Projekt naj bi počastil glasbenikovo umetniško zapuščino in njegov ustvarjalni genij približal novim generacijam. Umetniška direktorica Berlinala Tricia Tuttle pa je dodala, da bo svetovna premiera v Berlinu, mestu, ki je močno zaznamovalo Bowiejevo življenje in ustvarjanje, še posebno simbolična.