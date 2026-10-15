Prekmurski fantje prepevajo o ljubezenskih zagatah (VIDEO)

Kaj si pravzaprav želijo ženske in zakaj moškim včasih nikakor ne uspe ugotoviti, kaj so storili narobe? Prav tega vprašanja so se v novi skladbi A le ti lotili člani Ansambla Aktual, ki prihajajo iz Moravskih Toplic. Fantje so se tokrat odločili, da bodo vsakdanje partnerske nesporazume predstavili na nekoliko hudomušen način in pokazali, da se lahko še tako nedolžen zaplet hitro spremeni v pravo malo dramo. A kot sporočajo v refrenu, se tudi največji prepiri pogosto končajo precej hitro: »Pet minut, pa sva good.« Čeprav je nova pesem lahkotna in zabavna, je bilo snemanje videospota vse prej kot preprosto. Že na začetku jim je načrte prekrižal avtomobil, ki se je pregrel in obstal, zato so morali snemanje začasno prekiniti. Izgubljeni čas je pomenil, da se je celoten urnik zamaknil, prizore, ki so jih nameravali posneti podnevi, pa so morali nazadnje snemati v temi.

Med njihovimi največjimi uspešnicami je Učitelj'ca, ki je na spletnih platformah presegla milijon ogledov.

Da bi bila mera polna, je del ekipe med vožnjo proti snemalni lokaciji zgrešil pot in se povsem po naključju znašel v sosednji Avstriji. Preostali člani so jih medtem že nestrpno pričakovali, izgubljena ekipa pa je morala poiskati pot v Slovenijo. Namesto mirnega snemalnega dne je tako sledilo precej improvizacije, prilagajanja in tudi smeha. Kljub vsem nevšečnostim so videospot uspešno dokončali, nenavadne dogodivščine pa bodo članom zagotovo še dolgo ostale v spominu. Ansambel Aktual sestavljajo Gašper Marič, Franc Lukač, Denis Pozderec in Uroš Berden. Na glasbeni sceni delujejo od leta 2018, v tem času pa so ustvarili že dvanajst avtorskih skladb. Med njihovimi največjimi uspešnicami je Učitelj'ca, ki je na spletnih platformah presegla milijon ogledov in fantom prinesla dodatno prepoznavnost.

Posebnost štiričlanske zasedbe je, da večino ustvarjalnega dela opravijo kar sami. Gašper skrbi za melodije, Franc piše besedila, Denis se posveča zvočni produkciji, Uroš pa med drugim organizaciji snemanj videospotov. Tako imajo nad svojimi glasbenimi projekti nadzor od prvih zamisli do končnega izdelka. Tudi tokrat so ostali zvesti svojemu prepoznavnemu slogu, v katerem ne manjka humorja, sproščenosti in zgodb iz vsakdanjega življenja. Nova skladba je namenjena predvsem vsem tistim, ki so se že kdaj znašli v položaju, ko so se trudili ustreči svoji boljši polovici, pa jim kljub najboljšim namenom ni uspelo. Fantje ob tem sporočajo, da je treba tudi partnerske nesporazume včasih sprejeti z nasmehom. Navsezadnje, kot pravijo sami, je lahko že čez pet minut spet vse v najlepšem redu.