Prelomni nastop naših mačk v Alžiriji

Ko so naše glasbenice prejele vabilo za nastop v Alžiriji, si niso niti predstavljale, da bodo igrale pred občinstvom, ki pozna njihove pesmi. Nastopile so na glavnem trgu prestolnice Alžir, in sicer pred njihovo največjo znamenitostjo, Stolpom mučenikov, ki je posvečen padlim v alžirski vojni. Koncert je bil zaključek in vrhunec festivala stripa FIBDA, ki ga soorganizirata Evropska unija in slovenska ambasada.

Prizorišče je bilo veliko, festivalsko urejeno, že popoldne so se začeli pred odrom zbirati ljubitelji metal glasbe z značilnimi črnimi majicami ter dolgimi lasmi. Dekleta so imela intervju za nacionalni radio, na katerem so jih predstavili z veliko spoštovanja in kot ene pomembnejših predstavnic ženskega rocka na svetu. Ne glede na dejstvo, da je Alžirija precej varna država, so imele naše glasbenice ves čas spremljevalce ter poseben kombi, ki jih je pripeljal naravnost pred oder in med navdušene oboževalce.

Opozorilo pred koncertom

Ti so prepevali eno njihovih zgodnjih pesmi Steelrider, ki je bila tudi najbolje sprejeta na dogodku. Vzdušje je bilo metalsko, kar je v muslimanski državi dokaj nenavaden pojav, mladina je norela in prepevala, čeprav brez alkohola, kar je pri nas prej izjema kot pravilo. Članice skupine so bile pred koncertom deležne previdnih opozoril, da imajo verski možje možnost nastop kadar koli prekiniti, če bi bile v repertoarju sporne teme, toda brez težav so zapele Demon Dreams, na odru so se jim pridružili celo lokalni metalci in vse skupaj je bilo videti in slišati odlično.

Poleg lanskega obiska Finske, Nizozemske, Belgije, Francije in Združenega kraljestva so Hellcats dosegle nov mejnik in morda bodo celo v daljni Afriki predstavljale navdih mladim glasbenikom in glasbenicam. Nedavno so se dekleta vrnila iz Nemčije, kjer so v Berlinu izdale novo malo ploščo z naslovom Unstopabble in jo nato uspešno predstavile na odmevnem koncertu v Leipzigu. Nove avtorske skladbe so posnele pod vodstvom izkušenega glasbenega mačka Sergeja Pobegajla in jih bodo kmalu predstavile tudi pri nas.

Nastopile so na glavnem trgu prestolnice Alžir. FOTO: DARE BRENKO