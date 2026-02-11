Prepevanje v vesolju, ki ga je načrtovala, je Sarah odpovedala

Letos se v Slovenijo vrača slovita Sarah Brightman. Sicer šele v zadnjem delu leta, a oboževalci se že veselijo 20. novembra, ko bo nastopila v ljubljanskih Stožicah. Gre za nekakšno zapoznelo valentinovo v sklopu turneje A Winter Symphony. Čeprav je dan zaljubljencev februarja, ljubezen ne pozna ne časovnih ne prostorskih meja. Brightmanova s turnejo sporoča, da so največje ljubezenske zgodbe pogosto izpovedane prav z glasbo, ne glede na letno obdobje. Zaradi velikega zanimanja za turnejo angleške dive, ki jo v Sloveniji sicer najbolj poznamo po duetu Time to say goodbye z Andreo Bocellijem, so to razširili. Sprva je bila načrtovana za Ljubljano, Budimpešto, Zagreb, Beograd, Prago in Bratislavo, naknadno pa bo še nekaj koncertov v Nemčiji.

V ljubljanskih Stožicah je Brightmanova nastopila prvič leta 2018. Takrat je bil koncert z gosti božično obarvan, tokrat pa je malce več poudarka na ljubezni. Zvezdnica, ki je med najboljšimi glasovi na svetu, je zanimiva še zaradi nekaterih drugih stvari. Njen glas lahko seže do F6, višje od E6, kar je izjemna vokalna višina. Njena umetniška posebnost je, da kljub dosegom neverjetnih vokalnih višin obenem pleše, kar je še poseben impresivno.

Imela bo zapoznelo Valentinovo turnejo.

Triinšestdesetkrat platinasta

Za marsikoga bo to presenetljivo, a kljub izjemnemu glasu, po katerem slovi, je glasbeno pot začela povsem drugače. Na začetku pevske poti je namreč prepevala disko skladbe in izdala več singlov. Bila je tudi članica plesne skupine Hot Gossip. Glasbena pot ji je prinesla tudi moža. Debitirala je v muzikalu Mačke, kjer je spoznala avtorja Andrewa Lloyda Webbra, s katerim se je pozneje poročila in ki je zanjo napisal številne skladbe. Njen najbolj znan muzikal je Fantom iz opere. Njen originalni album z londonsko zasedbo omenjenega muzikala je z več kot 40 milijoni prodanih izvodov najbolj prodajani album z zasedbo doslej. Šestkrat je postal platinast v Združenih državah Amerike, dvakrat v Združenem kraljestvu, devetkrat v Nemčiji, štirikrat na Nizozemskem, enajstkrat v Koreji in kar enaintridesetkrat v Tajvanu.

Sodelovala je s številnimi velikimi glasovi, med drugim z Joséjem Carrerasom.

Po zaključku gledališke kariere in ločitvi od Webbra je zaslovela kot klasična crossover umetnica. Številni jo celo štejejo za ustanoviteljico te zvrsti, v kateri so kasneje zasloveli tudi mnogi drugi glasbeniki, kot denimo sloviti Il Divo, Il Volo, Andrea Bocelli in drugi. Brightmanova sicer uradno velja za najbolj prodajano sopranistko na svetu. Dvakrat je nastopila tudi kot gostja na olimpijskih igrah. Je diva, ki je dobesedno skoraj segla po zvezdah. Zelo resen projekt je bila namreč pred 11 leti ideja, da bi zapela v vesolju, ob spremljavi orkestra na Zemlji. Na podvig se je začela intenzivno pripravljati, a je bil zaradi osebnih in družinskih razlogov kasneje odpovedan.

Najbolj znana po duetu

Svetovnemu občinstvu sta se najbolj vtisnila v spomin s slovitim italijanskim kolegom Andreo Bocellijem. Leta 1996 sta posnela legendarno skladbo Time to say goodbye. Osvojila je prva mesta evropskih lestvic, v Nemčiji pa postala tudi najbolj in najhitreje prodajan singel vseh časov. Na tamkajšnjih lestvicah je pesem na vrhu ostala 14 tednov in bila prodana v več kot treh milijonih primerkov. Po preostalem svetu so jo prodali še v 12 milijonih in je postala eden najbolj prodajanih singlov vseh časov. Brightmanova je sicer v 38 državah prejela več kot 200 zlatih in platinastih plošč, pred 15 leti pa jo je Billboard razglasil za peto najvplivnejšo in najbolj prodajano klasično izvajalko desetletja v Ameriki. Na olimpijadi v Barceloni leta 1992 je z Josejem Carrerasom zapela slovito Amigos Para Siempre pred več kot milijardo ljudi, leta 2008 v Pekingu pa z Liujem Huanom You and me pred štirimi milijardami. Bila je tudi umetnica za mir pri Unescu. Ena od zanimivosti je tudi pesem Pie Jesu, ki se je na dan izida leta 1985 prodala v 25.000 izvodih in ki jo je prepevala v latinščini.

Njen nastop je tudi paša za oči.

Brightmanova bo na slovenskem koncertu z orkestrom in zborom imela tudi zanimivega gosta. Kot napovedujejo, bo to Tonči Huljić, vodja legendarne hrvaške pop skupine Magazin.