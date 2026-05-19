Prepovedana ljubezen in usodne spletke spet na odrskih deskah

V operi SNG Maribor so na oder po več kot dveh desetletjih znova postavili eno najbolj priljubljenih oper Giuseppeja Verdija, Ples v maskah. Premiera v Dvorani Ondine Otta Klasinc je občinstvu ponudila razkošno in vizualno dovršeno uprizoritev, ki združuje ljubezensko dramo, politične spletke in psihološko napetost. Pod režijo se je podpisal italijanski ustvarjalec Massimo Pizzi Gasparon Contarini, ki je predstavo zasnoval z izrazitim občutkom za estetiko in simboliko, glasbeno vodstvo pa je prevzel dirigent Valentin Egel, ki je z orkestrom ustvaril dinamično in čustveno bogato zvočno podobo.

Verdijeva opera, ki jo je navdihnil resnični atentat na švedskega kraljaleta 1792, velja za eno njegovih najbolj dramatičnih in čustveno intenzivnih del. V središču zgodbe je zapleten ljubezenski trikotnik med, guvernerjem Bostona,in njenim možem, ki je hkrati Riccardov najtesnejši prijatelj. Ko v odnose zarežeta ljubosumje in izdaja, se napetost stopnjuje do neizogibnega tragičnega razpleta, ki razkriva temne plati človeških odnosov ter odpira vprašanja zvestobe, moči in osebne odgovornosti. V glavnih vlogah so nastopili sopranistkakot Amelia, tenoristkot Riccardo in baritonistkot Renato. Njihove interpretacije so zaznamovali izrazita čustvena prepričljivost, odrska prezenca in tehnična dovršenost. Na odru so se jim pridružili še številni domači in tuji solisti, baletni ansambel, Zbor Opere ter Simfonični orkester SNG Maribor ter soustvarili celovito in prepričljivo glasbeno-gledališko izkušnjo.

Mariborsko občinstvo ima z opero dolgo tradicijo, saj so jo prvič uprizorili že v sezoni 1927/1928, nazadnje pa pred več kot dvajsetimi leti, v sezoni 2003/2004. Tokratna postavitev je nastala v sodelovanju s Fondazione Teatro Regio di Parma, kar produkciji dodaja izrazito mednarodno razsežnost. Ustvarjalci poudarjajo, da opera tudi danes ostaja presenetljivo aktualna – teme zaupanja, manipulacije in družbenih mask namreč še vedno močno odmevajo v sodobni družbi, kjer ljudje pogosto skrivajo svoje resnične obraze za navidezno popolnimi podobami.

Sopranistka Rebeka Lokar je v predstavi Amelia, baritonist Luka Brajnik pa Renato.

