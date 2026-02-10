Prepovedana ljubezen napolnila dvorano

V SNG Maribor je doživela premiero opera Léa Delibesa Lakmé, ki je napolnila dvorano in občinstvo popeljala v razkošno, a usodno ljubezensko zgodbo iz kolonialne Indije 19. stoletja. V naslovni vlogi je zablestela sopranistka Nina Dominko, ob njej pa je kot britanski častnik Gerald nastopil Martin Sušnik. Pod taktirko Mojce Lavrenčič in v režiji Piera Francesca Maestrinija je na odru zaživela zgodba prepovedane ljubezni med hindujsko svečenico in predstavnikom kolonialne oblasti. Intimna čustva se nevarno zapletejo z versko dolžnostjo in politično realnostjo, kar ustvari napeto dramo kulturnih nasprotij, ki presenetljivo aktualno odmeva tudi danes.

Večer je postregel z glasbenima vrhuncema, ki sta požela najmočnejši aplavz – znamenitim Cvetličnim duetom in virtuozno Arijo zvončkov, eno najzahtevnejših koloraturnih arij operne literature. V vlogi Nilakante sta se predstavila Andrea Tabili in Peter Gojkošek, na odru pa so nastopili še Jaki Jurgec, Irena Petkova, Dušan Topolovec, Andreja Zakonjšek Krt, Mojca Potrč, Dada Kladenik, Bogdan Stopar, Tomaž Planinc in Sebastijan Čelofiga. Predstavo so soustvarili baletni ansambel, Zbor Opere in Simfonični orkester SNG Maribor. Ekipa je delo zasnovala z občutljivim razmislekom o zgodovinskem kontekstu in s poudarkom na univerzalnosti zgodbe, ki presega čas in prostor.

Martin Sušnik je v operi Gerald, oficir britanske vojske, Andreja Zakonjšek Krt pa njegova zaročenka Ellen. FOTO: MEDIASPEED