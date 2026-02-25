  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DNEVI KOMEDIJE

Prepričala komedija Usje se je dalu

Po 19 festivalskih dneh so se v Celju končali že 34. Dnevi komedije.
Letošnja velika zmagovalka Dnevov komedije v Celju je predstava Usje se je dalu v produkciji SNG Nova Gorica. FOTOGRAFIJE: Katja Kodba

Letošnja velika zmagovalka Dnevov komedije v Celju je predstava Usje se je dalu v produkciji SNG Nova Gorica. FOTOGRAFIJE: Katja Kodba

Zmagovalna predstava je z izvirnim odrskim jezikom in prepričljivo igralsko zasedbo osvojila kar štiri najvišja festivalska priznanja.

Zmagovalna predstava je z izvirnim odrskim jezikom in prepričljivo igralsko zasedbo osvojila kar štiri najvišja festivalska priznanja.

Prvič letos so podelili posebno nagrado za premikanje mej komedijskega žanra, prejela jo je uprizoritev Zakaj sva se ločila v produkciji MGL.

Prvič letos so podelili posebno nagrado za premikanje mej komedijskega žanra, prejela jo je uprizoritev Zakaj sva se ločila v produkciji MGL.

Letošnja velika zmagovalka Dnevov komedije v Celju je predstava Usje se je dalu v produkciji SNG Nova Gorica. FOTOGRAFIJE: Katja Kodba
Zmagovalna predstava je z izvirnim odrskim jezikom in prepričljivo igralsko zasedbo osvojila kar štiri najvišja festivalska priznanja.
Prvič letos so podelili posebno nagrado za premikanje mej komedijskega žanra, prejela jo je uprizoritev Zakaj sva se ločila v produkciji MGL.
Mojca Marot
 25. 2. 2026 | 05:40
3:02
A+A-

V Celju se je v 19 festivalskih dneh na letošnjih 34. Dnevih komedije zvrstilo osem tekmovalnih uprizoritev slovenskih institucionalnih in neinstitucionalnih gledališč in več kot deset dogodkov spremljevalnega programa. Tričlanska žirija, v kateri so bili režiser Jernej Potočan, dramaturginja Tjaša Bertoncelj in igralec Romeo Grebenšek, je nagrado za žlahtno komedijo podelila uprizoritvi Usje se je dalu v produkciji SNG Nova Gorica in Zavoda Scaramouche, ki jo je z najvišjo oceno 4,9 ocenilo tudi občinstvo.

Žlahtna komedijantka je postala Patrizia Jurinčič Finžgar za vlogo Pine, žlahtni komedijant pa Matija Rupel za vloge Jovanija, Uršule in Nika v nagrajeni uprizoritvi Usje se je dalu. Nagrado za režijo je žirija podelila Ivanu Plazibatu za uprizoritev komedije Pokojnik, ki je nastala v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), isto gledališče pa je prejelo tudi posebno nagrado za premikanje mej komedijskega žanra za uprizoritev komedije Zakaj sva se ločila, ki so jo na festivalu podelili letos prvič.

Zmagovalna predstava je z izvirnim odrskim jezikom in prepričljivo igralsko zasedbo osvojila kar štiri najvišja festivalska priznanja.
Zmagovalna predstava je z izvirnim odrskim jezikom in prepričljivo igralsko zasedbo osvojila kar štiri najvišja festivalska priznanja.

Predstava Usje se je dalu, ki je s štirimi nagradami letošnja velika zmagovalka, je odprla perečo tematiko meje in z njo povezanih družbenih pojavov – ločevanja, oblikovanja skupnosti in iznajdljivosti, pri čemer izhaja iz renesančnega modela srečevanj in ga uporabi kot osnovo za sodoben odrski jezik. »Ton predstave določa premišljena mera komičnega, ki dopušča, da humor vznikne iz situacij, značajev, telesnega in besednega izraza. Preigrava konflikte, napetosti in absurdne situacije, hkrati pa ohranja verodostojnost likov brez karikatur, kar omogoča, da so odnosi in situacije prepričljivi in človeški,« so med drugim zapisali člani strokovne žirije.

Prvič letos so podelili posebno nagrado za premikanje mej komedijskega žanra, prejela jo je uprizoritev Zakaj sva se ločila v produkciji MGL.
Prvič letos so podelili posebno nagrado za premikanje mej komedijskega žanra, prejela jo je uprizoritev Zakaj sva se ločila v produkciji MGL.

Žlahtni režiser Ivan Plazibat je strokovno komisijo z režijo komedije Pokojnik prepričal s široko paleto komičnih vložkov, od karakterjev do situacij in stiliziranih koreografskih prizorov. V SLG Celje so podelili tudi nagrado žlahtno komedijsko pero, ki poteka pod pokroviteljstvom Mestne občine Celje in ima v festivalskem programu prav posebno mesto. Natečaj za izvirno slovensko komedijo ostaja ena ključnih platform za spodbujanje sodobne domače dramatike ter odpira prostor novim glasovom in svežim uprizoritvenim pristopom. Na natečaj je prispelo 16 besedil, strokovna žirija v sestavi Katje Gorečan, Urbana Kuntariča in Mojce Redjko pa je soglasno odločila, da nagrado podeli Ivi Štefaniji Slosar za komedijo Prvič so demokracijo izumili v antični Grčiji, drugič pa v gasilskem domu. Kot je žirija zapisala v utemeljitvi, nagrajeno besedilo z domiselnimi akcijami ter prodornim, inovativnim in fleksibilnim dramskim jezikom odpira bistvene tematike sodobne družbe. Devetnajst festivalskih dni je poleg tekmovalnega programa obogatil bogat spremljevalni program, ki je bil letos za vse obiskovalce brezplačen. 

Več iz teme

Dnevi komedijekomedijaSLG Celjenagradagledališčefestival
ZADNJE NOVICE
05:20
Bulvar  |  Tuji trači
AFERA EPSTEIN

Louvre šokiral z razstavo aretiranega princa Andrewa in napisom: Zdaj se poti

Fotografijo, posneto po prijetju, so kmalu odstranili. Aretiran tudi nekdanji britanski veleposlanik v ZDA.
25. 2. 2026 | 05:20
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
VEČ DESET TISOČAKOV ŠKODE

Bolgara na območju Kopra oskrunila kar 110 grobov

Izjemno obiskan začetek sojenja skrunilcema pokopališč na Kopskem. Gospodinov in Jordanov sta naredila za najmanj 33.300 evrov škode.
Moni Černe25. 2. 2026 | 05:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Sreča v nesreči

O snegolomu.
Branko Babič24. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Črne gradnje kot gobe po dežju

Žabjak je bil prvič legaliziran leta 1984, ko je tam živelo okoli 250 Romov. Danes naj bi jih bilo približno tisoč, več kot 300 jih ima bivališče prijavljeno kar na občini in centru za socialno delo.
Tanja Jakše Gazvoda24. 2. 2026 | 22:25
22:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Vozil po strmem klancu navzdol in doživel nesrečo, za povrh se mu je še noga ukleščila med stopalke

Ko je 70-letnik zapeljal čez kamen, se je traktor prevrnil na desni bok.
24. 2. 2026 | 22:09
21:21
Novice  |  Svet
NAKLJUČJE ALI NAMERNO BRISANJE?

Le dan po Trumpovem ukazu o objavi je izginilo na milijone tajnih vladnih dokumentov

Ustanovitelj strani je dogodek označil kot nenavaden, glede na časovno sovpadanje s predsednikovim ukazom.
24. 2. 2026 | 21:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Razkrivamo pot do razpisov, ki odpirajo vrata

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki