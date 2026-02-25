Prepričala komedija Usje se je dalu

V Celju se je v 19 festivalskih dneh na letošnjih 34. Dnevih komedije zvrstilo osem tekmovalnih uprizoritev slovenskih institucionalnih in neinstitucionalnih gledališč in več kot deset dogodkov spremljevalnega programa. Tričlanska žirija, v kateri so bili režiser Jernej Potočan, dramaturginja Tjaša Bertoncelj in igralec Romeo Grebenšek, je nagrado za žlahtno komedijo podelila uprizoritvi Usje se je dalu v produkciji SNG Nova Gorica in Zavoda Scaramouche, ki jo je z najvišjo oceno 4,9 ocenilo tudi občinstvo.

Žlahtna komedijantka je postala Patrizia Jurinčič Finžgar za vlogo Pine, žlahtni komedijant pa Matija Rupel za vloge Jovanija, Uršule in Nika v nagrajeni uprizoritvi Usje se je dalu. Nagrado za režijo je žirija podelila Ivanu Plazibatu za uprizoritev komedije Pokojnik, ki je nastala v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), isto gledališče pa je prejelo tudi posebno nagrado za premikanje mej komedijskega žanra za uprizoritev komedije Zakaj sva se ločila, ki so jo na festivalu podelili letos prvič.

Zmagovalna predstava je z izvirnim odrskim jezikom in prepričljivo igralsko zasedbo osvojila kar štiri najvišja festivalska priznanja.

Predstava Usje se je dalu, ki je s štirimi nagradami letošnja velika zmagovalka, je odprla perečo tematiko meje in z njo povezanih družbenih pojavov – ločevanja, oblikovanja skupnosti in iznajdljivosti, pri čemer izhaja iz renesančnega modela srečevanj in ga uporabi kot osnovo za sodoben odrski jezik. »Ton predstave določa premišljena mera komičnega, ki dopušča, da humor vznikne iz situacij, značajev, telesnega in besednega izraza. Preigrava konflikte, napetosti in absurdne situacije, hkrati pa ohranja verodostojnost likov brez karikatur, kar omogoča, da so odnosi in situacije prepričljivi in človeški,« so med drugim zapisali člani strokovne žirije.

Prvič letos so podelili posebno nagrado za premikanje mej komedijskega žanra, prejela jo je uprizoritev Zakaj sva se ločila v produkciji MGL.

Žlahtni režiser Ivan Plazibat je strokovno komisijo z režijo komedije Pokojnik prepričal s široko paleto komičnih vložkov, od karakterjev do situacij in stiliziranih koreografskih prizorov. V SLG Celje so podelili tudi nagrado žlahtno komedijsko pero, ki poteka pod pokroviteljstvom Mestne občine Celje in ima v festivalskem programu prav posebno mesto. Natečaj za izvirno slovensko komedijo ostaja ena ključnih platform za spodbujanje sodobne domače dramatike ter odpira prostor novim glasovom in svežim uprizoritvenim pristopom. Na natečaj je prispelo 16 besedil, strokovna žirija v sestavi Katje Gorečan, Urbana Kuntariča in Mojce Redjko pa je soglasno odločila, da nagrado podeli Ivi Štefaniji Slosar za komedijo Prvič so demokracijo izumili v antični Grčiji, drugič pa v gasilskem domu. Kot je žirija zapisala v utemeljitvi, nagrajeno besedilo z domiselnimi akcijami ter prodornim, inovativnim in fleksibilnim dramskim jezikom odpira bistvene tematike sodobne družbe. Devetnajst festivalskih dni je poleg tekmovalnega programa obogatil bogat spremljevalni program, ki je bil letos za vse obiskovalce brezplačen.