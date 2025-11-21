Pri južnih sosedih snemali priljubljeno televizijsko serijo, ki jo gleda na milijone ljudi

V Dubrovniku je minule tedne potekalo snemanje pete in hkrati zadnje sezone priljubljene ameriške serije Outer Banks, domačini pa so imeli priložnost nastopiti tudi kot statisti. Hrvaška ima bogato tradicijo produkcij igranih filmov in serij, največjo slavo pa ji je prinesla Igra prestolov.

Snemanje Netflixove serije Outer Banks, ki jo gleda milijone mladih po svetu, se je začelo oktobra. Lokalni prebivalci so lahko sodelovali kot statisti v prizorih pred palačo Sponza in na Stradunu, po starem delu mesta pa so se glavni igralci iz serije, med njimi Chase Stokes, Madelyn Cline, Jonathan Daviss in Madison Bailey, sprehodili tudi v prostem času.

»Snemanje znane Netflixove serije Outer Banks bo trajalo več kot mesec dni prav v našem mestu. Znova se dokazuje, da je Dubrovnik prepoznan kot svetovna filmska destinacija, ki uspešno združuje turizem, kulturo in ustvarjalne industrije,« je ob začetku snemanja zapisal župan mesta Mato Franković na družbenem omrežju Facebook.

Tako je v resnici videti mesto Outer Banks, ki leži v zvezni državi Severna Karolina. FOTO: Kyle Little Getty Images

Najbolj znana je Igra prestolov

Outer Banks je sicer le ena v vrsti serij, pa tudi filmov, ki so jih snemali v Dubrovniku. Najbolj znana med njimi je Igra prestolov, kjer je mesto predstavljalo znameniti Kraljevi pristan.

Staro mestno jedro je bilo sicer tudi idealna kulisa za srednjeveško Anglijo v Robin Hoodu s Taronom Egertonom v glavni vlogi in za futuristično mesto Canto Bight v filmu Vojne zvezd: Poslednji jedi.

Mednarodnih filmskih studiev sicer ne privablja samo Dubrovnik, temveč tudi otoki in drugi kraji z bogato arhitekturo ali naravo.

Pulj in okolica Istre sta bili tako idealni za nekatere prizore v akcijskem filmu Črna vdova s Scarlett Johansson in Florence Pugh v glavnih vlogah, puljski amfiteater pa za film Titus z Anthonyjem Hopkinsom.

Najbolj znana serija, posneta tam, je Igra prestolov. FOTO: Hbo

Priljubljena snemalna destinacija že dolga leta

V Rovinju, Zadru in okolici Istre so Ryan Reynolds, Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas in Morgan Freeman snemali The Hitman's Wife's Bodyguard, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth in Cher pa na otoku Vis nadaljevanje kultnega muzikala Mamma Mia! Spet začenja se. George Clooney in Nicole Kidman sta medtem bolje spoznala Zagreb, kjer sta snemala Mirovnika.

Hrvaška je uprizarjala različne kraje in obdobja že v 60. letih, ko je bil Velebit kulisa za serijo filmov o Vinnetouju po romanih Karla Maya. Na hrvaških tleh so med drugim snemali tudi epsko vojno dramo Bitka na Neretvi z Yulom Brynnerjem, Orsonom Wellesom in Frankom Negronom ter Sutjesko z Richardom Burtonom v vlogi maršala Tita.