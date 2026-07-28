Pri komaj 48 letih nenadoma umrl igralec priljubljene serije

V 49. letu starosti je zaradi odpovedi srca nenadoma umrl britanski igralec Dale Meeks, najbolj znan po vlogi prodajalca rib Simona Mereditha v priljubljeni seriji Emmerdale. Meeks, ki je bil izjemno priljubljen tako na televizijskih zaslonih kot na gledaliških odrih, je kariero začel že kot otroški igralec v mladinski seriji Byker Grove. Poleg opazne vloge v Emmerdalu je nastopal v številnih drugih uspešnih serijah, veljal pa je tudi za priznanega odrskega igralca in pevca: blestel je v muzikalih, kot so Producenti, Chicago in Love Never Dies, skupaj s soigralcem Markom Charnockom pa je zmagal v slavnostni oddaji Stars in Their Eyes kot del dvojca Blues Brothers. Aktiven je bil tudi kot soavtor gledališke predstave o uspehu lokalnega nogometnega kluba South Shields FC.

Vest o njegovi smrti je potrla številne bližnje, oboževalce in kolege iz sveta zabave. Njegov brat Philip je sporočil, da mu je vest strla srce, sožalje pa sta med prvimi izrekla voditelja Ant McPartlin in Declan Donnelly, s katerima je sodeloval na začetku kariere: »Zelo nama je žal ob novici o Dalovi smrti. Bil je izjemno prijazen fant. Velika izguba za tako mlada leta.« Od igralca so se s toplimi besedami poslovili tudi številni soigralci iz serije Emmerdale in drugih projektov, ki so ga opisali kot izjemno duhovitega, nadarjenega in velikodušnega človeka.