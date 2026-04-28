  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FILMSKI FESTIVAL CROSSING EUROPE

Pri sosedih bodo predstavili pet naših filmov

Danes se začenja filmski festival Crossing Europe. V Linzu tudi avstrijska premiera filma o deklici Idi.
V naslovni vlogi filma o Idi se je odlično znašla mlada Lana Marić. FOTO: Temporama

Tudi film Bog ne bo pomagal bo na festivalu imel svetovno premiero. FOTO: Glorija Lizde

Režiser je v filmu Kar je treba storiti predstavil način dela Delavske svetovalnice. FOTO: Fade In, Urgh!

Predstavljen bo tudi film Fantasy režiserke Kukle. FOTO: Lazar Bogdanović

Ju. P.
 28. 4. 2026 | 15:15
3:30
A+A-

Filmski festival Crossing Europe, ki bo potekal v Linzu od danes do 2. maja, bo v svojih programskih sklopih predstavil kar pet slovenskih filmov. »Ena pomembnejših novic za slovensko kinematografijo je, da bo film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo v režiji Ester Ivakič doživel svojo avstrijsko premiero v tekmovalnem programu igranih filmov,« sporoča Slovenski filmski center (SFC). Festival Crossing Europe je namenjen ideji o dostopnosti prefinjenega evropskega filmskega ustvarjanja v Linzu in ponuja priložnost za neposredno izmenjavo s predstavniki filma iz vse Evrope. Vsi filmi so nastali s finančno podporo SFC.

Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo pripoveduje zgodbo desetletne Ide, deklice iz odmaknjene prekmurske vasi. Verjame, da lahko smrt svoje bolne babice prepreči le s petjem angelov, zato se kljub pomanjkanju posluha odloči pridružiti šolskemu pevskemu zboru. Film skozi otroško domišljijo in toplino odpira vprašanja življenja, smrti, vere in vztrajnosti ter z nežnostjo prikaže, kako iskren pogled otroka razkriva čustveno resničnost odraslih. Svetovna premiera filma je bila na lanskem filmskem festivalu v nemškem Cottbusu.

Tri manjšinske koprodukcije

Film Fantasy režiserke Kukle, ki je prejel glavno nagrado zadnje izdaje Tržaškega filmskega festivala, bo tekmoval v sekciji YAAAS!, ki je namenjena mlajšemu občinstvu. Zgodba spremlja Mihrije (Sarah Al Saleh), Sino (Mina Milovanović) in Jasno (Mia Skrbinac), tri prijateljice v zgodnjih dvajsetih, ki odraščajo v okolju priseljencev in se upirajo pričakovanjem svojih družin. Njihov vsakdan se spremeni, ko se v sosesko priseli nova soseda Fantasy (Alina Juhart), transspolna ženska. Skupaj se podajo na pot raziskovanja spola, želje in lastne identitete.

Predstavljen bo tudi film Fantasy režiserke Kukle. FOTO: Lazar Bogdanović
Na festivalu bodo v tekmovalnih in netekmovalnih programih torej prikazane tudi tri slovenske manjšinske koprodukcije: film 17 režiserke Kosare Mitić je bil izbran v tekmovalni program igranih filmov, film Bog ne bo pomagal režiserke Hane Jušić v program evropska Panorama, dokumentarni film Kar je treba storiti režiserja Srđana Kovačevića pa v program Working Worlds.

17 pripoveduje o sedemnajstletni Sari, ki ima na šolskem izletu skrivnost. Ko izlet uide izpod nadzora in Sara postane priča spolnemu napadu na sošolko, se med dekletoma splete globoka vez, ki ju bo zaznamovala za vse življenje. Slovenska koprodukcijska hiša je Zavod December.

Tudi film Bog ne bo pomagal bo na festivalu imel svetovno premiero. FOTO: Glorija Lizde
Pri filmu Bog ne bo pomagal je slovenski koproducent produkcijska hiša Perfo. Film pripoveduje o poletnem večeru, ko se je v vasici pod Dinaro, ki je bila zaradi poletne paše popolnoma zapuščena, pojavila Čilenka Teresa. Tam jo pričaka le osamljena ženska po imenu Milena. Teresa trdi, da je vdova Mileninega brata, ki je delal – in umrl – v rudniku v Čilu. Prišla je, da bi se pridružila svoji novi družini in našla notranji mir z dostojnim pokopom svojega moža.

Režiser je v filmu Kar je treba storiti predstavil način dela Delavske svetovalnice. FOTO: Fade In, Urgh!
Film Kar je treba storiti spremlja aktivnosti Delavske svetovalnice iz Ljubljane, edine organizacije v Evropi, ki dela neposredno z ljudmi brez sindikalne zaščite. Slovenska koprodukcijska hiša je URGH!.

filmFilmski festival Crossing Europeslovenski filmfilmski festivalkultura
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki