Pri sosedih bodo predstavili pet naših filmov

Filmski festival Crossing Europe, ki bo potekal v Linzu od danes do 2. maja, bo v svojih programskih sklopih predstavil kar pet slovenskih filmov. »Ena pomembnejših novic za slovensko kinematografijo je, da bo film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo v režiji Ester Ivakič doživel svojo avstrijsko premiero v tekmovalnem programu igranih filmov,« sporoča Slovenski filmski center (SFC). Festival Crossing Europe je namenjen ideji o dostopnosti prefinjenega evropskega filmskega ustvarjanja v Linzu in ponuja priložnost za neposredno izmenjavo s predstavniki filma iz vse Evrope. Vsi filmi so nastali s finančno podporo SFC.

Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo pripoveduje zgodbo desetletne Ide, deklice iz odmaknjene prekmurske vasi. Verjame, da lahko smrt svoje bolne babice prepreči le s petjem angelov, zato se kljub pomanjkanju posluha odloči pridružiti šolskemu pevskemu zboru. Film skozi otroško domišljijo in toplino odpira vprašanja življenja, smrti, vere in vztrajnosti ter z nežnostjo prikaže, kako iskren pogled otroka razkriva čustveno resničnost odraslih. Svetovna premiera filma je bila na lanskem filmskem festivalu v nemškem Cottbusu.

Tri manjšinske koprodukcije

Film Fantasy režiserke Kukle, ki je prejel glavno nagrado zadnje izdaje Tržaškega filmskega festivala, bo tekmoval v sekciji YAAAS!, ki je namenjena mlajšemu občinstvu. Zgodba spremlja Mihrije (Sarah Al Saleh), Sino (Mina Milovanović) in Jasno (Mia Skrbinac), tri prijateljice v zgodnjih dvajsetih, ki odraščajo v okolju priseljencev in se upirajo pričakovanjem svojih družin. Njihov vsakdan se spremeni, ko se v sosesko priseli nova soseda Fantasy (Alina Juhart), transspolna ženska. Skupaj se podajo na pot raziskovanja spola, želje in lastne identitete.

Predstavljen bo tudi film Fantasy režiserke Kukle. FOTO: Lazar Bogdanović

Na festivalu bodo v tekmovalnih in netekmovalnih programih torej prikazane tudi tri slovenske manjšinske koprodukcije: film 17 režiserke Kosare Mitić je bil izbran v tekmovalni program igranih filmov, film Bog ne bo pomagal režiserke Hane Jušić v program evropska Panorama, dokumentarni film Kar je treba storiti režiserja Srđana Kovačevića pa v program Working Worlds.

17 pripoveduje o sedemnajstletni Sari, ki ima na šolskem izletu skrivnost. Ko izlet uide izpod nadzora in Sara postane priča spolnemu napadu na sošolko, se med dekletoma splete globoka vez, ki ju bo zaznamovala za vse življenje. Slovenska koprodukcijska hiša je Zavod December.

Tudi film Bog ne bo pomagal bo na festivalu imel svetovno premiero. FOTO: Glorija Lizde

Pri filmu Bog ne bo pomagal je slovenski koproducent produkcijska hiša Perfo. Film pripoveduje o poletnem večeru, ko se je v vasici pod Dinaro, ki je bila zaradi poletne paše popolnoma zapuščena, pojavila Čilenka Teresa. Tam jo pričaka le osamljena ženska po imenu Milena. Teresa trdi, da je vdova Mileninega brata, ki je delal – in umrl – v rudniku v Čilu. Prišla je, da bi se pridružila svoji novi družini in našla notranji mir z dostojnim pokopom svojega moža.

Režiser je v filmu Kar je treba storiti predstavil način dela Delavske svetovalnice. FOTO: Fade In, Urgh!

Film Kar je treba storiti spremlja aktivnosti Delavske svetovalnice iz Ljubljane, edine organizacije v Evropi, ki dela neposredno z ljudmi brez sindikalne zaščite. Slovenska koprodukcijska hiša je URGH!.