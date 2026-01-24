Pri sosedih se bodo z mašo poklonili angelskemu glasu tragično preminulega pevca

Toše Proeski je veljal za enega najbolj priljubljenih pevcev na območju nekdanje Jugoslavije, mnogi njegovo glasbo poslušajo še danes. Čeprav je mlad umrl v prometni nesreči in je njegova kariera v pravem pomenu besede trajala le dobro desetletje, je ostal v spominu številnih poslušalcev. Mnogi med njimi še danes, skoraj dvajset let po tragični nesreči, ugibajo, kam vse bi ga še popeljal njegov angelski glas, če ne bi vmes tako kruto posegla usoda.

Ni bil samo vrhunski glasbenik, ampak tudi simbol dobrote.

A njegova glasba živi naprej, poleg poslušalcev, ki so Proeskega oboževali že prej, so ga vzljubile tudi kasnejše generacije. Ta mesec bi Toše dopolnil 45 let. Ob tej priložnosti mu bodo v znak spomina in hvaležnosti ob 10. uri organizirali tako imenovani parastost oziroma sveto mašo v zagrebški pravoslavni cerkvi sv. Zlate Meglenske. Svečanost je posvečena molitvi, spominu in slavljenju Toševega življenja, zapuščine in sporočila, ki še danes povezujejo oboževalce. »Spominjamo se ne le velikega umetnika, ampak tudi človeka, čigar glas ni poznal meja, srce pa je pripadalo vsem. Ni bil samo vrhunski glasbenik, ampak tudi simbol dobrote, humanosti in iskrene ljubezni do človeka, vrednosti, ki še vedno močno živijo skozi njegovo delo in glasbo,« sporočajo organizatorji. Nanjo so vabljeni vsi oboževalci in ljudje odprtih src, da počastijo spomin na umetnika. Nedeljska slovesnost je sicer le ena od različnih spominskih dogodkov za Proeskega, ki jih organizirajo v njegovo počastitev po njegovi smrti.

Na svetovno sceno

Cenili so ga tudi številni slovenski glasbeni kolegi, več jih je obiskalo njegov grob v kraju Kruševo v Makedoniji. Na nastopih pogosto zapojejo tudi katero od njegovih skladb. Zapel je v duetu z Anjo Rupel, in sicer skladbo Krajnje vrijeme (Skrajni čas). Pesem Moja, edino s slovenskim besedilom, je izdal leta 2007. Ena njegovih najljubših slovenskih pesmi je bila Naj bogovi slišijo Vilija Resnika, je nekoč povedal. Toda 16. oktobra 2007 se je njegova pot končala. Zvezdnik je umrl v prometni nesreči na hrvaški avtocesti Zagreb–​Lipovac v bližini Nove Gradiške: avtomobil znamke Volkswagen Touareg z makedonsko registracijo je trčil v levi zadnji del tovornjaka z italijansko registrsko tablico. Proeski je bil sopotnik na sovoznikovem sedežu in je med trkom spal. Umrl je na kraju nesreče. Voznik, 32-letni Georgi Georgijevski, in 48-letna pevčeva menedžerka Ljiljana Petrović sta se hudo poškodovala. Čeprav glasbenikova družina voznika, sicer Toševega dobrega prijatelja, ni krivila za tragedijo, pa ga je sodišče leta 2009 zaradi malomarnosti obsodilo na dve leti zaporne kazni.

Pevec, ki si je utiral pot tudi na mednarodno glasbeno sceno, je pred nesrečo snoval album v angleščini The Hardest Thing. Izšel je dve leti po njegovi smrti. Njegov zadnji album, osmi po vrsti, je poleg pesmi v angleščini prinesel tudi sodelovanje z italijansko pevko Gianno Nannini v pesmi Aria, pod istim imenom pa je nastal tudi glasbeno-biografski dokumentarec z vpogledom v zakulisje nastajanja plošče.

Ta mesec bi Toše dopolnil 45 let. FOTO: Ljubo Vukelič