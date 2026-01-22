Pridite popoldan v narodni muzej, igrali bodo na drumlice

Med arheološkimi najdbami glasbil iz srednjega in novega veka so tudi drumlice; droben in na prvi pogled enostaven kovinski predmet je kulturnozgodovinsko pomembno ljudsko glasbilo in je bil eden najbolj popularnih glasbenih inštrumentov preteklega tisočletja. Ob razstavi neandertalčeve piščali se bodo spomnili še drugih starih glasbil. Koncert in klepet bosta danes ob 17. uri v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani.

Za ta večer je Janez Križnar izdelal repliko drumlice.

V uvodu bo dr. Tomaž Nabergoj, kustos Narodnega muzeja Slovenije, predstavil arheologijo drumlic. Na razstavi o neandertalčevi piščali so prikazane redke najdbe iz Ljubljanice. Za ta večer je Janez Križnar, poznavalec starodavnega železarstva, izdelal repliko drumlice, najdene pri izkopavanjih srednjeveške naselbine Gutenwerd. Kako se igra na drumlico in kakšen je njen pomen za zvočno rekonstrukcijo glasbe v slovenskih deželah v srednjem veku, bo pokazal Janez Jocif, ki se kot glasbenik in umetniški vodja ansambla Alta Capella Carniola ukvarja s preučevanjem in izvajanjem tako zgodnje glasbe kot tudi historičnega plesa. Na Malem koncertu za drumlico se mu bo pridružila Federica Lo Pinto, skladateljica, pevka in harmonikarica, ki odlično igra tudi na drumlico.