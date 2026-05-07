TEŽKO PRIČAKOVANI FILM

Prihaja četrta zgodba iz Narnije z zvezdniško zasedbo

Fantazijske zgodbe iz pravljične dežele se vračajo.
V Zgodbah iz Narnije se otroci borijo proti zlu.

Princa Kaspijana so snemali tudi ob reki Soči. FOTO: Boštjan Fon

V filmu bo zaigral tudi Daniel Craig.

 7. 5. 2026 | 09:51
Ameriški pretočni velikan Netflix je napovedal premiero filma Narnija: Čarovnikov nečak, priredbo prvega fantazijskega romana iz knjižne serije Zgodbe iz Narnije. Do sedaj so bile posnete tri fantazijske zgodbe, Lev, čarovnica in omara, Potovanje Potepuške zarje in Princ Kaspijan. Del slednjega so posneli na Bovškem ob reki Soči. Četrti film o Narniji bo najprej na ogled pozimi prihodnje leto v kinematografih, nato še na platformi Netflix. Režiserka je Greta Gerwig, ki je navdušila že z uspešnicama Barbie in Čas deklištva. V igralski zasedbi so med drugim Meryl Streep, Daniel Craig in Beatrice Campbell, pridružujejo pa se jim še Emma Mackey, Carey Mulligan in David McKenna.

Zgodbe iz Narnije govorijo o otrocih, ki v pravljični deželi poskušajo obraniti dobro pred zlom, Čarovnikov nečak pa pojasnjuje izvor znamenitega sveta Narnije, ki je zaznamoval generacije bralcev po vsem svetu. Čeprav poslovni model Netflixa temelji predvsem na neprekinjenem gledanju vsebin doma, je filme v preteklosti že prikazoval na velikem platnu. Med njimi je uspešnica z dvema oskarjema K-Pop Demon Hunters v režiji Maggie Kang in Chris Appelhans.

Izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos je kljub nedavni zaskrbljenosti industrije glede Netflixovega zanimanja za prevzem studia Warner Bros izjavil, da je še naprej pripravljen spoštovati 45-dnevno okno za predvajanje njihovih vsebin v kinematografih. Marca, potem ko se je Netflix umaknil iz vojne za prevzem studia s Paramountom, se je Sarandos sestal z lastniki kinodvoran na sestanku, ki pa ni prinesel nič konkretnega.

NarniaZgodbe iz NarnieNetflixfilmDaniel Craig
