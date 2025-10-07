Prihaja film o Bruceu Springsteenu: njegov oče je bil grobijan in zapit delavec

Konec meseca bo prišel v kinematografe biografski film Reši me od nikoder (Deliver Me from Nowhere), biografska zgodba o glasbeniku Bruceu Springsteenu. Upodobil ga je 32-letni igralec Jeremy Allen White, ki je zaslovel z vlogo v odlični seriji The Bear o mladem in ambicioznem chefu, ki si želi iz družinskega bistroja ustvariti izjemno restavracijo.

Po biografski knjigi

Springsteen je dolgo zavračal ideje o filmu, ki bi govoril o njegovi karieri in življenju, a vendar je scenarij, ki sta ga napisala režiser Scott Cooper in pisatelj Warren Zanes, vzbudil njegovo zanimanje. Film temelji na Zanesovi biografski knjigi z istim naslovom. Zgodba govori predvsem o času, ko je glasbenik snemal album Nebraska. Izšel je leta 1982, ko se je Springsteen spopadal s hudo depresijo.

White je v intervjujih priznal, da se je šele pred snemanjem naučil igrati kitaro.

Album je bil posnet s preprostim snemalnikom v njegovi spalnici v New Jerseyju in je zaznamoval prelomno obdobje v njegovem življenju. Velja namreč za eno od njegovih izjemnih stvaritev, čeprav je surov in temačen, poln izgubljenih duš, ki iščejo prihodnost. Pesmi govorijo tudi o njegovem odnosu z očetom, ki je bil odsoten grobijan in zapit delavec, ob koncu njegovega življenja so zdravniki ugotovili, da ima hudo shizofrenijo.

White je v intervjujih priznal, da se je šele pred snemanjem naučil igrati kitaro. Tudi njegov pevski glas je skoraj identičen prepoznavnemu petju The Bossa, kot so Springsteena klicali člani njegove skupine. Film je poln nostalgičnih podob, osredotoča se tudi na proces snemanja albuma, ki je takrat potekalo brez velike tehnične podpore. Glasba iz kasetnikov je imela poseben zvok, poln napak in šumov, ki ga je Brian Eno imenoval »zvok neuspeha«.

1982. se je Springsteen spopadal s hudo depresijo.

Kot je znano, je Springsteen Trumpov velik nasprotnik in pred vsakim koncertom rad pove, da v ZDA »sadistično uživajo v trpljenju zvestih delavcev, razveljavljajo zgodovinsko zakonodajo o državljanskih pravicah, ki je vodila do pravičnejše in bolj moralne družbe. Zapuščajo naše velike zaveznike in se postavljajo na stran diktatorjev proti tistim, ki se borijo za svobodo. Finančno izčrpavajo univerze, ki se ne uklonijo njihovi ideologiji. Ljudi aretirajo kar na ulici in jih brez pravnega postopka deportirajo v zapor.« Pravi, da je kritičen zato, ker verjame, da se za ZDA splača boriti. Trump je pred dnevi glasbeniku vrnil in ga označil za »zelo precenjenega«.

Jeremy Allen White je navdušil v seriji The Bear. FOTO: Mike Blake/Reuters