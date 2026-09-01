Prihaja nova narodnozabavna oddaja, vodila jo bosta znana obraza

Simpatičen avizo nove glasbene oddaje Pa brez zamere, ki gre hitro v uho in zleze pod kožo, kot radi rečemo, bo vsak petek na Planet TV natanko ob 20. uri naznanil, da je prišel čas za zabavo, ki so jo mnogi gledalci na televizijskih zaslonih v poletnih mesecih pogrešali. Ljubitelji narodnozabavne glasbe bodo tako znova spremljali zvrhano mero ravno pravšnje mešanice narodnozabavnih viž, kviza in zabavnih izzivov, skozi oddajo pa bosta gledalce vodila znana obraza Lucija Vrankar - Lucy in Dejan Vunjak.

Modrijani bodo začeli novo oddajo Pa brez zamere.

»Spet bo vsak petek noro vzdušje, veliko smeha, padla pa bo tudi kakšna pripomba, ob kateri bo najbolj preprosto reči – pa brez zamere! In to bomo v novi oddaji slišali večkrat. Včasih tudi z razlogom,« v smehu priznava izkušeni glasbenik Vunjak, ki ima za seboj pestro poletje, polno nastopov. »Zelo sem vesela, da sva z Dejanom nazaj pred kamerami. Dejansko je skoraj tako, kot da nikoli ne bi imela pavzice. Predvsem sem pa vesela, da se slovenska glasba širi med mlade! Mnogi slovenske pesmi pojejo ter igrajo s ponosom,« pa pravi Lucy.

Mnogi slovenske pesmi pojejo ter igrajo s ponosom.

Tekmovanje mladih

Za ustvarjalci nove oddaje sta prvi dve snemanji, v ospredju pa bo tokrat glasbeno tekmovanje mladih, še neuveljavljenih in znanih izvajalcev. V vsaki oddaji se bosta predstavili dve novi glasbeni zasedbi oziroma izvajalca, ki bosta morala pokazati svoje glasbeno znanje, se pomeriti v zabavnih izzivih in svojo izbrano skladbo zaigrati v živo. O njunih nastopih bo odločala tričlanska žirija, katere stalni član bo glasbeni ustvarjalec, producent in avtor številnih uspešnic Miha Hercog, za žirantsko mizo pa se mu bosta vsak teden pridružila še dva znana Slovenca. V prvi bosta to Blaž Švab in njegova partnerica Lara Medved, ki bo tudi zapela in ki na Planet TV pripravlja svojo oddajo Pri nas doma. In katera dva ansambla se bosta v prvi oddaji borila za naklonjenost žirije in gledalcev? To bodo Mladi Frančiči iz Šentjerneja, otroci znane glasbene družine Frančič, ter ansambel Norija, katerega člani prihajajo s Štajerske in Koroške. Na tribuni v studiu bodo imeli vsak svoje navijače. V oddaji prihodnji petek se bosta pomerila ansambla Raztur in Mladi Frajerji. Za dodatni odmerek odlične slovenske glasbe bodo ta petek poskrbeli Kingstoni, Modrijani in ansambel Stil, v prihodnji pa Domen Kumer in Rebeka Dremelj ter ansambla Opev in Vikend. Oddaja Pa brez zamere bo vsak petek zvečer združila sveže glasbene obraze, uveljavljena imena slovenske scene, nastope v živo, tekmovanje in predvsem veliko dobre energije.

Videli bomo tudi ansambel Stil.