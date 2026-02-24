Prihaja nova oddaja z narodnozabavno in ljudsko glasbo

Po dveh mesecih premora, ko na nacionalni Televiziji Slovenija ni bilo na sporedu niti ene oddaje, v kateri bi lahko gledalci prisluhnili narodnozabavni glasbi, se to nedeljo na televizijske zaslone vračajo zven harmonike, ljudska glasba in petje. Nova oddaja, ki bo nastajala v produkciji mariborskega regionalnega RTV centra, se bo imenovala Nedelja po domače in bo na sporedu na prvem programu Televizije Slovenija vsako nedeljo med 13.30 in 15. uro. V prvi sezoni bo 14 oddaj in prav toliko v drugi, skupaj torej 28, voditelj bo Andrej Geržina, znani televizijski obraz, ki ga gledalci poznajo tudi kot voditelja oddaj Dobro jutro in sovoditelja Gala večera slovenske popevke na Ptuju.

»Oddaja odpira prostor tako narodnozabavni kot ljudski glasbi ter kulturnemu bogastvu lokalnih okolij po vsej Sloveniji in bo ljubiteljem teh glasbenih zvrsti ponudila uro in pol glasbenih užitkov, obogatenih z zgodbami ljudi in krajev ter vpogledom v raznolikost slovenskega kulturnega okolja. V vsaki bodo nastopili narodnozabavni in ljudski izvajalci, gostili bomo tudi zanimive goste s področja kulturnega, etnografskega in turističnega udejstvovanja v lokalnih okoljih, voditelj pa bo odkrival kulturne zaklade slovenskih krajev in njihovih prebivalcev. Tega novega izziva in nove vloge se zelo veselim. Nedelja po domače je priložnost, da se ustavimo, prisluhnemo dobri glasbi in zgodbam ljudi ter spoznamo kraje, kjer ta glasba živi in se razvija. Verjamem, da bo oddaja gledalcem ponudila prijetno, sproščeno nedeljsko druženje in občutek pristne povezanosti z okolji, kjer bodo naše oddaje nastajale,« pravi Geržina.

Kot urednik in scenarist se pod oddaje podpisuje Smiljan Greif, kot režiser pa Marjan Kučej. Kot pove Greif, bo dogajanje umeščeno v pristna lokalna gostišča, ki bodo vsaki oddaji dala svojstven, domač značaj ter gledalcem približala utrip krajev, iz katerih prihajajo glasba, zgodbe in ljudje. Prav ta preplet prostora, glasbe in skupnosti bo oddajam dajal svojevrsten pečat. »Potovali bomo po Sloveniji in gostovali v enem od gostišč v dveh sosednjih občinah, ki ju bomo predstavili v krajšem filmu, sogovornika iz vsake občine pa bosta povedala kaj več o njihovem kulturnem življenju in utripu. Vse bo tesno povezano z narodnozabavno glasbo, gostili bomo tudi pevske zbore, oktete, godbe na pihala, tamburaške in druge vokalne skupine iz lokalnega okolja. In celo folklorne skupine, tako da bo res pestro,« je za Slovenske novice razkril Greif. Kot je še dodal, bodo poiskali narodnozabavne izvajalce iz okolja, v katerem bodo gostovali, tu in tam pa bodo povabili tudi koga od drugod.

Prvi se bosta to nedeljo predstavili občini Rače-Fram in Slovenska Bistrica, v oddaji pa bomo videli in slišali Oktet Planika, vokalno skupino iz Ribnice, tamburaše Kavkler, Poskočne muzikante in druge goste. V drugi oddaji se bosta predstavili občini Šoštanj in Mozirje, v njej bomo videli in slišali ansamble Šepet, Spev, Dar, Golte, mešani pevski zbor Zarja, zaplesala bo otroška folklorna skupina Mozirje. V tretji bodo predstavili občini Sv. Ana in Lenart, gostili pa Alfija Nipiča, godbo Mol iz Lenarta, ansambel Pika na i, Kunstose in folklorno skupino iz Svete Ane.

Zapeli in zaigrali bodo člani ansambla Spev. FOTO: Osebni Arhiv

Na dan žena, v nedeljo, 8. marca, bomo slišali ansambel Golte. FOTO: Osebni Arhiv