Prihaja nova romantična komedija: v najbolj neromantični noči najbolj iskrena romanca (VIDEO)

V začetku septembra bomo na velikih platnih spremljali zgodbo dveh neznancev na edino noč v letu, ko je samskim ljudem v New Yorku dovoljeno imeti spolne odnose v romantični komediji z naslovom Samo za eno noč (One Night Only).

Glavna lika, ki ju upodobita Monica Barbaro in Callum Turner, se sprva kot neznanca celo noč srečujeta in ločujeta, oba pa si želita resnejše zveze in ne samo kratke avanture. Igralca sta podrobneje opisala zaplet in pomen zgodbe – gre za prispodobo za zmenkarije v eni sami noči, obenem pa o iskanju dveh sorodnih duš. »Oba lika močno hrepenita po bližini in zabavnem spogledovanju. Hkrati pa je močan pritisk, da je ta večer najboljši,« pravi Monica Barbaro, režiser Will Gluck pa dodaja, da je New York tako živahno mesto in polno ljudi, kar pomeni, da se povečajo možnosti, da se zaljubite.

Režiser Will Gluck in snemalec Luke Owen

3. SEPTEMBRA bo film na velikih platnih.

Režiser Will Gluck, scenarist in režiser filmov Samo ne ti in Lahka punca, na velikem platnu predstavlja sodobno romantično komedijo s svežim, duhovitim in očarljivim izvirnim filmom o iskanju ljubezni na najmanj romantično noč v letu. Poleg režije je Gluck tudi napisal scenarij po predelavi scenarija Travisa Brauna.

Nominiranka za oskarja Monica Barbaro in nominiranec za bafto Callum Turner sta upodobila glavna junaka.

Nominiranka za oskarja Monica Barbaro (Bob Dylan: Popolni neznanec, Top Gun: Maverick) in nominiranec za bafto Callum Turner (serija Masters of the Air, franšiza Magične živali) upodobita Allie in Owena, dva neznanca, ki hrepenita po ljubezni in se srečata v nekoliko izmišljenem New Yorku na edino noč v letu, ko je samskim ljudem dovoljeno imeti spolne odnose. Owen, ki ga je pred kratkim zapustilo dekle, in Allie, večna romantičarka, sta morda edini samski osebi v mestu, ki si želita več kot le kratko avanturo. Ko se srečata, med njima preskoči iskrica, a jima vrsta spodrsljajev in nepredvidenih dogodkov zaplete večer in ju loči. Medtem ko se po vsem mestu srečujeta in znova ločujeta, bosta morda ugotovila, da je tisto, kar si najbolj želita, bližje, kot mislita.

Medtem ko se po vsem mestu srečujeta in znova ločujeta, bosta morda ugotovila, da je tisto, kar si najbolj želita, bližje, kot mislita.

Med navdušujočo igralsko zasedbo so poleg Monice Barbaro in Calluma Turnerja še Maya Hawke (Čudne stvari), Julia Fox (Nebrušeni dragulji), indie pop zvezdnica King Princess (Devet popolnih neznancev), Ben Marshall (Saturday Night Live), Ziwe (Baited with Ziwe) ter filmski legendi Molly Ringwald in Levar Burton.