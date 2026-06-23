Prihaja poklon glasbeni dediščini sodobnega metala v Kinu Šiška

V Kinu Šiška bo nocoj v organizaciji Kulturnega društva Veseli dihurčki grmela zasedba Death To All, glasbeni projekt članov legendarne metal skupine Death, sestavljen več let po smrti njenega ustanovitelja Chucka Schuldinerja decembra 2001. Jedro zasedbe tvorijo nekdanji člani Death, in sicer bobnarska legenda Gene Hoglan, basist Steve DiGiorgio in kitarist Bobby Koelble, ob njih pa še pevec in kitarist Max Phelps.

Death, ki so nastali davnega leta 1984 na Floridi, so ključni pionirji death metala in ena najvplivnejših metal zasedb vseh časov. Njihov prvenec Scream Bloody Gore iz leta 1987 velja za enega prvih death metal albumov in je zaznamoval nastanek legendarnega floridskega zvoka. Po prvih surovo zvenečih albumih so Death, katerih edini stalni član je bil pevec in kitarist ter glavni avtor skladb Schuldiner, razvijali svoj zvok v vedno bolj tehnični in progresivni smeri.

Chuck Schuldiner (1967–2001), ustanovitelj, pevec in kitarist death metal skupine Death. FOTO: Griffyguy/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Kakor so zapisali pri glasbeni reviji Revolver, so Schuldiner in ekipa »ustvarili pesmi, ki niso le definirale žanra, temveč so ga tudi potisnile v njegove najbolj progresivne in vznemirljive sfere«. Pri Blabbermouthu so podobnega mnenja: »Vsakega od sedmih studijskih albumov skupine Death je mogoče razumeti kot popolnoma uresničen mejnik v zgodovini metala in prehodno točko, ki vodi v prihodnost, ki si jo je takrat le malokdo lahko predstavljal.« Pri reviji Metal Hammer pa so zapisali takole: »Death so bili vedno nekaj korakov pred drugimi in slišno, vznemirljivo predani potiskanju ekstremnega metala na neraziskano ozemlje.«

Turneja je posvečena 35. obletnici izida albuma Spiritual Healing in 30-letnici plošče Symbolic.

Projekt Death To All ohranja zapuščino Chucka Schuldinerja pri življenju z energičnimi nastopi po vsem svetu in izborom skladb iz celotne diskografije skupine Death – od Scream Bloody Gore do The Sound of Perseverance (1998). Tokratna turneja, v okviru katere se bodo ustavili tudi v Ljubljani, je posvečena 35. obletnici izida albuma Spiritual Healing in 30-letnici plošče Symbolic.

Občinstvo bodo ogrevali angleški tehnični death metalci Cryptic Shift, ki sodijo v novi val progresivnega death metala, doslej pa so izdali dva studijska albuma.