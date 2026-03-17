Prihaja spektakel ob 50-letnici Umeka, zanimanje je izjemno veliko

Izjemno zanimanje za jubilejni projekt UMEK 5.0 – (NE)ZDRUŽLJIVO potrjuje, da bo to eden največjih glasbenih dogodkov letošnjega leta. Prva dva paketa vstopnic sta bila razprodana v le nekaj minutah, kar napoveduje razprodan spektakel, ki bo 23. oktobra 2026 ob 20. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani združil več kot 20 glasbenih ustvarjalcev ter občinstvu ponudil edinstveno kombinacijo koncertnega dogodka in elektronskega klubskega doživetja.

Dogodek zaznamuje 50-letnico Uroša Umeka, enega najprepoznavnejših slovenskih didžejev in producentov ter dolgoletnega ambasadorja tehno glasbe na mednarodnih odrih. Umek, ki že več kot tri desetletja pomembno soustvarja globalno elektronsko sceno, je s svojo energijo, produkcijo in vizijo postal sinonim za vrhunski tehno, hkrati pa ustvarjalec, ki dosledno presega žanrske in kulturne okvire. Prav ideja preseganja meja je tudi osrednja nit projekta UMEK 5.0 – (NE)ZDRUŽLJIVO. Koncept dogodka temelji na povezovanju glasbenih svetov, generacij in ustvarjalnih izrazov, ki se na prvi pogled zdijo nezdružljivi. V koncertnem delu večera bo Umek nastopil skupaj z vrsto izjemnih glasbenikov in skupin, ki so vsak na svoj način zaznamovali slovensko glasbeno krajino. Nastal bo edinstven glasbeni dialog med različnimi žanri, ki ga bodo dopolnili premišljena odrska produkcija ter posebni performativni vložki.

»Ko smo razmišljali, kako proslaviti moj abraham, smo želeli ustvariti nekaj več kot še en velik žur. Ideja je bila povezati ustvarjalce, žanre in subkulture, za katere se zdi, da jih je nemogoče spraviti na skupni imenovalec – združiti nezdružljivo. Takšno raziskovanje kontrastov me kot ustvarjalca vedno znova navdihuje,« poudarja Umek. Po koncertnem delu bo dogajanje prešlo v drugo fazo večera – elektronsko zabavo v dveh arenah, kjer bo Umek stopil za mešalno mizo skupaj z dolgoletnimi sodelavci, vplivnimi predstavniki scene in novo generacijo didžejev. Organizatorji napovedujejo tudi posebne goste presenečenja, ki bodo dodatno zaznamovali glasbeni program.

Za produkcijo spektakla stoji izkušena ekipa, ki je v preteklosti sodelovala pri številnih odmevnih dogodkih, med drugim Kurzschluss, Žur z razlogom, Dan elektronike in DiscoNautica. To zagotavlja vrhunsko tehnično izvedbo, impresivno vizualno podobo ter celovito festivalsko izkušnjo, ki presega klasični koncertni ali klubski format. Gre za poklon dolgoletni karieri umetnika, ki je slovensko elektronsko glasbo postavil na svetovni zemljevid, hkrati pa za drzno ustvarjalno platformo, ki dokazuje, da lahko prav povezovanje različnih energij in idej ustvari nekaj povsem novega.