Priljubljena bosanska skupina Dubioza Kolektiv sredi Ljubljane navdušila

Ena najbolj priljubljenih skupin na območju nekdanje skupne države je presenetila oboževalce z obiskom Ljubljane, kjer jih 20. decembra čaka veliki koncert na Gospodarskem razstavišču.

Skupina, ki jim dolga leta družbo dela tudi kitarist in Prekmurec Jernej Šavel, je dobro zatresla prestolnico z nepričakovanim pop up nastopom. Kratek koncertni šov je pritegnil precej lepo množico mimoidočih, ki so dogajanje posneli s telefoni in z velikim navdušenjem spremljali energičen nastop.

Prekmurca Jerneja in druščino čaka koncert na Gospodarskem razstavišču, kjer bo nastopil še en pomurski glasbenik, raper Leopold I.

Skupina je poleg številnih uspešnic zapela tudi novo skladbo, ki so jo tokrat posneli v slovenščini. Člani zasedbe so na promocijski turneji po prestolnici za Radio 1 povedali, da so se od nekdaj počutili kot Slovenci, ravno zato pa so kot »trenerja« v skupino pripeljali prekmurskega kitarista.

Ob vseh obveznostih Dubioze Kolektiv, ki na leto odigra več kot 100 koncertov po vsem svetu, je nedavno ustanovni član zasedbe ​Brano Jakubović izdal knjigo Moje dubioze.

Posnetki nepričakovanega koncerta v prestolnici so se po spletu razširili kot požar.

Gre za zbirko kratkih osebnih zapisov in anekdot, prvotno objavljenih na portalu Nomad, ki bralca popeljejo skozi več kot 20 let ustvarjalne poti priljubljene skupine.