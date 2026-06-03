Priljubljena dolenjska skupina Vzrock z novo priredbo

Priljubljena dolenjska skupina Vzrock je svojim oboževalcem predstavila novo preobleko skladbe Za njo, s katero se je poklonila glasbenikom, ki so pomembno zaznamovali njihovo odraščanje in glasbeno pot. Gre za pesem skupine Biseri, ene najvplivnejših zasedb na domači zabavni sceni, katere pesmi člani Vzrocka poznajo skoraj na pamet. Fantje ne skrivajo, da imajo do skladbe poseben odnos. »Skupina Biseri je bil band, ob katerem smo Vzrockovci rasli, odkrivali glasbo, z njihovimi pesmimi smo pecali prve punce. Še posebej pa se nas je dotaknila pesem Za njo, katere demo posnetek priredbe je nastal že pred tremi leti, a takrat ni bilo časa, da bi jo posneli,« so povedali ob izidu nove različice.

Za projekt so se odločili po nastopu v oddaji Pri nas doma, ki jih je spodbudila, da pesmi vdihnejo novo življenje. Ob tem so se posebej zahvalili Alenu Klepčarju, avtorju skladbe in nekdanjemu vodji skupine Biseri. »Hvala, da si nam zaupal pesem, in hvala, da si s svojo glasbo tako vplival na našo skupino.«

Niti to poletje ne bodo počivali. FOTO: Neo Visuals

Da so Biseri pustili močan pečat na njihovi poti, ni naključje. Prav Klepčar je namreč podpisan tudi pod eno največjih uspešnic skupine Vzrock, skladbo Bad Boy, s katero so leta 2022 slavili v oddaji Pri Črnem Petru. Še prej jih je med občinstvo izstrelila uspešnica Pina Colada, ki velja za njihovo prvo veliko prelomnico.

Pot skupine Vzrock se je začela precej skromno. Tilen, Nik in Gašper so se prvič srečali v glasbeni šoli Klemna Hribarja, kjer jih je mentor povabil na letni koncert in jih postavil na oder. Takrat si niso predstavljali, da bodo nekoč ustvarili eno najbolj priljubljenih mladih skupin pri nas. Nekaj let pozneje so se znova srečali na Šolskem centru Novo mesto, zaigrali na zaključnem koncertu in ugotovili, da jih povezuje ista glasbena energija. Prvi nastop so imeli pred šestimi leti v okolici Mirne, danes pa zasedbo sestavljajo Gašper Kastelic, Nik Macedoni, Tilen Omerzel Macedoni, Nejc Novak in Gašper Možina, ki nastopajo po vsej Sloveniji.

Nova različica pesmi Za njo razkriva tudi nekoliko drugačen obraz skupine. Če sta Pina Colada in Bad Boy energični skladbi, polni mladostne razigranosti, je Za njo bolj umirjena in čustvena. Z njo fantje dokazujejo, da jim poleg zabave veliko pomenita tudi večglasno petje in dobra melodija. Za Vzrock je sicer izjemno uspešno obdobje. S skladbo Čira Čara so prejeli prestižno glasbeno nagrado zlata piščal za narodnozabavno skladbo leta, decembra pa izdali svoj prvi album. Ob izidu so ga predstavili na samostojnem koncertu v ljubljanski Cvetličarni, kjer so prvič v živo zaigrali vse skladbe s prvenca.

Z njihovimi pesmimi smo pecali prve punce.