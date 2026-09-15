Priljubljena pevca Jala Brat in Buba Corelli prihajata osvojit Ljubljano

GOAT Tour, pod katerim se podpisujeta priljubljena balkanska pevca Jala Brat in Buba Corelli, 3. oktobra prihaja v ljubljanske Stožice. Gre za enega največjih fenomenov regionalne glasbene scene in vstopnice za ljubljanski koncert so skoraj že povsem pošle. Fan pit, parter, VIP-backstage in zeleni ring so že razprodani, nekaj kart je še v rdečem ringu in VIP-loži.

Fanta sta v Skopju na dveh razprodanih koncertih zbrala 15.000 ljudi, v Zagrebu je bila Arena razprodana v manj kot eni uri, na beograjskem Ušću pa ju je pričakalo več kot 50.000 obiskovalcev. Po Zagrebu, Beogradu in številnih evropskih mestih tako ena največjih regionalnih koncertnih turnej prihaja tudi v Ljubljano. Tudi slovenske glasbene lestvice kažejo, da Jala Brat in Buba Corelli k nam prihajata v pravem trenutku. Na tedenski lestvici Apple Music Slovenija je med prvimi dvajsetimi več skladb, pri katerih sodeluje Jala Brat, Buba Corelli ali oba

Jala Brat in Buba Corelli že več kot desetletje premikata meje sodobne regionalne glasbene scene. Iz sarajevske urbane scene sta zrasla v izvajalca z milijonskimi predvajanji, razprodanimi arenami in občinstvom po vsej regiji in Evropi. Njuna aktualna turneja GOAT Tour je njun največji koncertni projekt doslej. V Ljubljano prihajata z veliko koncertno produkcijo, avdio-vizualnim šovom in scenografijo, ki je postala prepoznaven del turneje. Za celotno realizacijo in organizacijo koncerta stojita SKYMUSIC in Music Week Concerts, ki v Ljubljano prinašata koncertni format, ki je do zdaj napolnil nekatere največje dvorane in prizorišča v regiji. Setlista bo povezala največje uspešnice njune kariere, med njimi »Ona'e«, »Klinka«, »Bez koda« in »99«, ter nove skladbe z albuma GODZILLA, ki beleži milijonska poslušanja na platformah s pretočno glasbeno vsebino.

Slovenske novice bodo na koncertu – tja bomo peljali tudi naše bralce! Na Slovenskih novicah bomo spremljali koncert priljubljenih pevcev, ki rušita rekorde tudi pri nas. To pa še ni vse: med naše bralce bomo podelili kar 6 vstopnic za parter, ki jih sicer ne morete več nikjer dobiti. Nagradna igra se bo začela v ponedeljek, 21. septembra, ob 12h in bo trajala do 28. septembra.