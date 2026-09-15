  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONCERT SARAJEVSKIH IKON

Priljubljena pevca Jala Brat in Buba Corelli prihajata osvojit Ljubljano

Vstopnice za koncert, ki bo 3. oktobra, so že skoraj pošle. A ni še vse izgubljeno: nekaj smo jih za vas, zveste bralce, prihranili na Slovenskih novicah. Zanje se boste lahko potegovali že kmalu.
Buba Corelli in Jala Brat prihajata v Ljubljano. FOTO: Delo Ui   
Buba Corelli in Jala Brat prihajata v Ljubljano. FOTO: Delo Ui   
E. N.
 15. 9. 2026 | 14:02
 15. 9. 2026 | 14:59
2:43
A+A-

GOAT Tour, pod katerim se podpisujeta priljubljena balkanska pevca Jala Brat in Buba Corelli, 3. oktobra prihaja v ljubljanske Stožice. Gre za enega največjih fenomenov regionalne glasbene scene in vstopnice za ljubljanski koncert so skoraj že povsem pošle. Fan pit, parter, VIP-backstage in zeleni ring so že razprodani, nekaj kart je še v rdečem ringu in VIP-loži.

Fanta sta v Skopju na dveh razprodanih koncertih zbrala 15.000 ljudi, v Zagrebu je bila Arena razprodana v manj kot eni uri, na beograjskem Ušću pa ju je pričakalo več kot 50.000 obiskovalcev. Po Zagrebu, Beogradu in številnih evropskih mestih tako ena največjih regionalnih koncertnih turnej prihaja tudi v Ljubljano. Tudi slovenske glasbene lestvice kažejo, da Jala Brat in Buba Corelli k nam prihajata v pravem trenutku. Na tedenski lestvici Apple Music Slovenija je med prvimi dvajsetimi več skladb, pri katerih sodeluje Jala Brat, Buba Corelli ali oba

Jala Brat in Buba Corelli že več kot desetletje premikata meje sodobne regionalne glasbene scene. Iz sarajevske urbane scene sta zrasla v izvajalca z milijonskimi predvajanji, razprodanimi arenami in občinstvom po vsej regiji in Evropi. Njuna aktualna turneja GOAT Tour je njun največji koncertni projekt doslej. V Ljubljano prihajata z veliko koncertno produkcijo, avdio-vizualnim šovom in scenografijo, ki je postala prepoznaven del turneje. Za celotno realizacijo in organizacijo koncerta stojita SKYMUSIC in Music Week Concerts, ki v Ljubljano prinašata koncertni format, ki je do zdaj napolnil nekatere največje dvorane in prizorišča v regiji. Setlista bo povezala največje uspešnice njune kariere, med njimi »Ona'e«, »Klinka«, »Bez koda« in »99«, ter nove skladbe z albuma GODZILLA, ki beleži milijonska poslušanja na platformah s pretočno glasbeno vsebino.

Slovenske novice bodo na koncertu – tja bomo peljali tudi naše bralce!

Na Slovenskih novicah bomo spremljali koncert priljubljenih pevcev, ki rušita rekorde tudi pri nas. To pa še ni vse: med naše bralce bomo podelili kar 6 vstopnic za parter, ki jih sicer ne morete več nikjer dobiti. Nagradna igra se bo začela v ponedeljek, 21. septembra, ob 12h in bo trajala do 28. septembra.

Jala Brat in Buba Corelli FOTO: Promo
Jala Brat in Buba Corelli FOTO: Promo

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

glasbaturnejaStožiceBuba CorelliJala Bratgoat tour
ZADNJE NOVICE
15:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SAM V STANOVANJU?

Pretresljive podrobnosti po požaru: hudo opečenega triletnika že prej našli samega na ulici, želeli so ga izločiti iz družine

Policija in pristojne službe še ugotavljajo, zakaj je zagorelo.
15. 9. 2026 | 15:05
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DODATKI PREHRANI

Nova študija presenetila z rezultati: dodatki omega tri morda vendarle ne ščitijo možganov

Omega tri maščobe ne glede na vse ostajajo pomemben del zdrave prehrane.
15. 9. 2026 | 15:00
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
ŽIVALSKI SVET

Hugo je pravi dobrodušni velikan: najvišji živeči konj na svetu dosega že 199 centimetrov

V kraju Towcester živi kot v hotelu s petimi zvezdicami.
15. 9. 2026 | 14:35
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
IGRALEC

Andrei Lenart: po poteh filmskega junaka (Suzy)

Nazadnje ga je pot pripeljala v Nolanovo pustolovščino, kjer je kot član Odisejeve posadke mesece veslal, se boril in potoval po spektakularnih lokacijah, med drugim tudi po Škotski.
Anita Krizmanić15. 9. 2026 | 14:25
14:15
Novice  |  Slovenija
ODZIV NA REKORDNE CENE GORIV

Bratuškova udarila zaradi podražitev goriv: »Zakaj nočejo prepoloviti marž trgovcem?«, Vrtovec se ob tem počuti nemočnega

Dizel je tik pod mejo dveh evrov za liter, vprašanje o tem, kdo bi moral ob visokih cenah popustiti, pa je očitno postalo tudi nova politična fronta.
15. 9. 2026 | 14:15
14:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDE OBTOŽBE

Mladi hrvaški par aretirali na meji v Nemčiji: Slovenci ju sumijo, da sta žrtev brutalno mučila in nato utopila

Nemški policisti so na meji z Nizozemsko prijeli 31-letnega Hrvata in njegovo 29-letno rojakinjo, za katerima je slovensko pravosodje izdalo evropski nalog za prijetje.
15. 9. 2026 | 14:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
JESENSKA MODA

Modni kosi, ki jih boste želeli nositi vso jesen!

Ko jutra zadišijo po jeseni, je čas za lahkotno plastenje, tople naravne odtenke in udobne kose, ki sledijo našemu tempu. Novi letak Mana prinaša modne ideje za urejene vsakdanje kombinacije in sproščene trenutke v dvoje.
Promo Slovenske novice15. 9. 2026 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Se lahko zgodi spletni vdor v medicinske aparate?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Kdo bo prvi ostal brez elektrike

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Slovenija
CELJSKI SEJEM

MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Trik za nižje račune, ki ga številni še ne poznajo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poceni elektrika, visok račun: kje izgubljamo denar

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Tega pri nakupu toplotne črpalke nikar ne spreglejte

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
14. 9. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

V Ljubljano prihaja štiridnevni festival

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Paradoks: zakaj lahko nenadoma ostanete brez denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki