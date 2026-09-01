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Priljubljena serija Gajin svet je dobila tretji del, na premieri v Križankah je bila tudi Nataša Pirc Musar

Tretji del priljubljene mladinske zgodbe prinaša več akcije, zrelejše teme in sodelovanje s Slovensko vojsko.
Glavna igralka Uma Štader v družbi predsednice Nataše Pirc Musar FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Glavna igralka Uma Štader v družbi predsednice Nataše Pirc Musar FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Peter Bratuša je glavno junakinjo v tretjem delu postavil pred precej zahtevnejše in nevarnejše preizkušnje.

Peter Bratuša je glavno junakinjo v tretjem delu postavil pred precej zahtevnejše in nevarnejše preizkušnje.

Ivo Krajnc Bagola je na premieri spremljal Aljoša Bagola.

Ivo Krajnc Bagola je na premieri spremljal Aljoša Bagola.

Filmska junakinja nepričakovanega zaveznika najde v liku Jurija Zrneca.

Filmska junakinja nepričakovanega zaveznika najde v liku Jurija Zrneca.

Glavna igralka Uma Štader v družbi predsednice Nataše Pirc Musar FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET
Peter Bratuša je glavno junakinjo v tretjem delu postavil pred precej zahtevnejše in nevarnejše preizkušnje.
Ivo Krajnc Bagola je na premieri spremljal Aljoša Bagola.
Filmska junakinja nepričakovanega zaveznika najde v liku Jurija Zrneca.
K. G.
 1. 9. 2026 | 06:43
3:22
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Konec avgusta je zaznamovala ena najbolj prepoznavnih slovenskih mladinskih filmskih zgodb. V razprodanih ljubljanskih Križankah so 28. avgusta premierno prikazali Gajin svet 3, tretji del priljubljene filmske serije režiserja Petra Bratuše. Na dogodku se je zbrala igralska zasedba, številni znani obrazi, predstavniki Slovenske vojske in tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v filmu nastopila v kratki vlogi.

Peter Bratuša je glavno junakinjo v tretjem delu postavil pred precej zahtevnejše in nevarnejše preizkušnje.
Peter Bratuša je glavno junakinjo v tretjem delu postavil pred precej zahtevnejše in nevarnejše preizkušnje.

V središču zgodbe je znova Gaja, ki jo igra Uma Štader. Tokrat ni več deklica iz prvih dveh filmov, temveč 16-letnica, ki začenja srednjo šolo in se spoprijema z novimi prijateljstvi, prvimi simpatijami ter odnosi med vrstniki. Njeno življenje pa se obrne na glavo, ko na humanitarni misiji ugrabijo njeno mamo, zdravnico, ki jo igra Iva Krajnc Bagola. Gaja se zato poda v nevarno reševalno akcijo, pri kateri mora združiti moči s kriminalcem Alexom, ki ga upodablja Jurij Zrnec. V igralski zasedbi so še Sebastian Cavazza, Ajda Smrekar, Goran Navojec in drugi. Tretji del je produkcijsko precej ambicioznejši od predhodnikov. Ustvarjalci so tesno sodelovali s Slovensko vojsko, ki je pri osmih od skupno 27 snemalnih dni pomagala pri zahtevnejših akcijskih prizorih. Snemali so tudi na letališčih Cerklje ob Krki in Brnik ter v okolici Ljubljane, pri projektu pa so sodelovali pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, 1. in 72. brigade ter Enote za specialno delovanje.

Ivo Krajnc Bagola je na premieri spremljal Aljoša Bagola.
Ivo Krajnc Bagola je na premieri spremljal Aljoša Bagola.

Ustvarjalci so tesno sodelovali s Slovensko vojsko, ki je pri osmih snemalnih dnevih od skupno 27 pomagala pri zahtevnejših akcijskih prizorih.

Vojaško obarvano dogajanje se je nadaljevalo 29. avgusta, ko sta območje ljubljanskih Most preletela transportno letalo spartan C-27 in helikopter cougar AS532AL Slovenske vojske. Prelet je bil del spremljevalnega programa ob premieri filma v Odiseji, kjer je obiskovalce pričakal tudi avtomobil iz filma. Režiser Peter Bratuša je ob premieri poudaril, da Gajina zgodba tudi v tretjem delu ohranja sporočilo, da je mogoče stvari spremeniti na bolje. Film odpira teme prijateljstva, zaupanja, sprejemanja drugačnosti, družinskih odnosov in posledic vojne, ki posežejo v Gajin sicer običajni najstniški svet. Ustvarjalci so ob šolskih projekcijah napovedali delavnice o temah, ki jih film odpira.

Filmska junakinja nepričakovanega zaveznika najde v liku Jurija Zrneca.
Filmska junakinja nepričakovanega zaveznika najde v liku Jurija Zrneca.

Gajin svet je že s prvima filmoma postal ena najuspešnejših domačih mladinskih filmskih zgodb. Prvi del je prejel tri zlate role in bil leta 2020 najbolj gledan film v Sloveniji. Filmska serija je zanimiva tudi zaradi precej opazne menjave osrednjih mladih igralcev. Gajo je v prvem delu upodobila Tara Milharčič, v drugem in tretjem filmu pa je vlogo prevzela Uma Štader. Zamenjal se je tudi njen najboljši prijatelj Matic: v prvem filmu ga je igral Anže Gorenc, v nadaljevanjih pa Enej Černe Berčič. Razlog za menjavi je bilo predvsem odraščanje mladih igralcev v večletnem premoru med filmoma.

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