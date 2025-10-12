Priljubljena skupina napoveduje veliko spremembo: »To bo povsem drugačno od vsega doslej«

Skupina Vigor, ena najuspešnejših hrvaških skupin, je zelo priljubljena tudi v Sloveniji in pri nas pogosto gostuje. Njihova zadnja skladba Mala je na radijskih lestvicah kraljevala deset tednov in celo pri nas doživela velik uspeh. Po letih uspehov in priljubljenosti so fantje začeli razmišljati o tem, da je prišel čas za korenito spremembo.

»V teh dneh nas najdete v studiu, kjer nastaja nova pesem. Načrtujemo, da bo izšla do konca leta. Slovenskim oboževalcem lahko razkrijem, da je drugačna od vseh doslej. Gre za nov in drugačen zvok, nič podoben tistim iz pesmi, ki smo jih izdali v preteklosti,« nam je zaupal pevec Mario Roth.

Fante je pri odločitvi vodilo mnenje, da mora vsak, ki je na sceni več let, narediti tudi kakšno spremembo in poslušalcem dati kaj novega. »Še posebno je za poslušalce presenečenje, če gre za nekaj nepričakovanega. Zakaj smo se odločili za to? Preprosto, tako, kot se okoli nas spreminja svet, moramo tudi sami v korak s časom. V skupini se veselimo nove pesmi. Menim, da bo to naša najbolj zrela in najbolj resna pesem,« še pove za konec.